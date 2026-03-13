Costas, al mando de la reacción: cambios en defensa -no solo el gallego- en el once de Almada ante el Valencia

Se agarra Almada a las sensaciones porque los números son mucho más crueles. El Real Oviedo tiene que hacer resultados de equipo de competición europea para mantenerse. Suena crudo así visto. Pero también es cierto que con el charrúa a los mandos el Oviedo ha estado más cerca de la victoria que de la derrota en la mayoría de los once envites que ha dirigido. Sea cual sea la visión (la optimista del entrenador o la realista que ofrecen los datos), ambas parten del visto presupuesto: para pelear por seguir en Primera División el Oviedo debe ganar esta tarde (18.30 horas) al Valencia CF en el Carlos Tartiere.

Para acercar el objetivo recupera Almada a una pieza fundamental en sus planes, un David Costas que, milagros de Aarón Escandell al margen, es el mejor ejemplo de la perfecta adaptación de los héroes del ascenso a la máxima categoría. Si la temporada acaba en descenso, nadie podrá reprochar nada a los que vienen desde abajo. Los errores se han cometido en la apuesta por los nuevos, sin lugar a dudas.

Regresa Costas para tratar de dar continuidad a lo que se intuía cuando tuvo que parar: que el gallego atravesaba el mejor momento de su carrera deportiva. Ya vivió otras etapas de brillantez con la zamarra azul, pero hacerlo en Primera División le da mayor valor a su contribución. El problema, como siempre, tiene que ver con esquivar las malditas lesiones, y el club y el jugador decidieron en esta ocasión parar a tiempo antes que tener que lamentar consecuencias más negativas en adelante.

Así que vuelve David Costas y parece no ser la única novedad en la defensa, ya que Eric Bailly también podría dar el salto al once en busca de refrescar el equipo. Almada ha dejado la puerta abierta a cambios en la defensa. Los planes apuntan, no obstante, a mantener la mayor parte del plan de Cornellà, ese que salió mejor en la segunda mitad que en la primera, y no se vislumbran más modificaciones en el resto de futbolistas, incluyendo la apuesta mantenida por Luka Ilic y Thiago Fernández en los extremos, con Hassan y Ilyas Chaira guardándose de cara a la segunda parte.

La otra novedad en la lista, además de David Costas, es la del prometedor lateral del Real Oviedo Vetusta, Adri Fernández. La baja de Lucas (además de Leander Dendoncker, Borbas y Ovie) le concede hueco en la lista al joven de 20 años, que está cuajando una gran campaña con los de Aguirre en el lateral diestro.

Con todo, el once con el que salga de inicio el Real Oviedo ante el Valencia CF puede ser el formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi López; Sibo, Nico Fonseca; Luka Ilic, Reina, Thiago Fernández; y Fede Viñas. Completan la lista de convocados: Moldovan, Narváez, Adri Fernández, Dani Calvo, David Carmo, Rahim, Colombatto, Santi Cazorla, Pablo Agudín, Hassan, Ilyas Chaira y Álex Forés.

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Reacción che

Enfrente, un Valencia CF con problemas durante toda la temporada que ahora parece haber reaccionado. Son 9 puntos sumados de los últimos 12 en juego, lo que le ha servido para alejar los fantasmas del descenso. Con un cómodo colchón de 7 puntos sobre los puestos de caída, los de Carlos Corberán encaran la cita del Carlos Tartiere con menos exigencias, pero conscientes de que de ganar ante el Real Oviedo darían un paso casi definitivo en su intento por asegurar la categoría sin sobresaltos.