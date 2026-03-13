¿Sibo, indiscutible? Almada responde: "No le podemos pedir que nos aporte claridad con el balón..."

Guillermo Almada mantiene la fe en el trabado diario de El Requexón y espera que los suyos den el do de pecho ante el Valencia en el choque de mañana. Así ve el uruguayo a sus pupilos de cara a la cita.

Cómo está el equipo. “Están bien, se han recuperado del esfuerzo del otro día. Tenemos ganas de seguir evolucionando y buscar esa victoria que nos dé el impulso necesario”.

David Costas y su regreso. “Cuando tienes a todos a disposición y el nivel de los defensas es parejo siempre te planteas rotaciones para usar a los que están más frescos. Un jugador al 100% siempre es mejor que al 70%. Lamentablemente el fútbol es de atletas, es muy físico, no estar bien en el físico da una ventaja. David es muy importante, aunque Carmo y Dani lo hicieron bien. Nos da posibilidades nuevas”,

Recuperación física. “Siempre te planteas cambios, buscas mejora en el rendimiento. Estamos en análisis, algunos jugaron menos minutos por los cambios. Todo lo estuadiamos. Hay jugadores con el ramadán que no les permite tener la alimentación adecuada y somos muy respetuosos. Tratamos de tomar las mejores decisiones”.

El Valencia. “Tienen jugadores de jerarquía en todas las líneas. Si queremos lograr el triunfo necesitamos estar muy atentos y estar muy cerca de la perfección”.

El papel de Ilic. “Es un enganche natural, lo ponemos en al derecha con libertad para intercambiar las posiciones. También tiene una labor defensiva, claro. No lo atamos a la banda, le damos libertad para que nos dé más volumen de juego con Reina. Tiene muy buenas condiciones y ha mejorado mucho en los entrenamientos. Puede darnos más de lo que nos dio el otro día. Es un activo del club y en una zona donde nmo tenemos muchos jugadores. Tratamos de buscar el mejor nivel”.

Colombatto y Fonseca. “Nico nos da más despliegue, buena orientación de juego y Colo más posicionamiento. Hemos ido intentado alternarlos, son dos buenos jugadores que nos aportan situaciones de juego de tenerla, asociarse. Sibo es de otras características, debemos complementarlos con él. Intentamos variar para administrar los minutos”.

Plantilla corta, según él. “Hay jugadores lesionados, me gustaría tener jugadores de otras características. Son jugadores con disposición pero le hubièramos agregado otras características. Y las lesiones nos han mermado. A Ovie no le hemos podido tener. Ahora ha vuelto a tener molestias. Hay situaciones que no nos han permitido tener el máximo potencial. Creo que faltan jugadores de distintas características que hubieran aportado”.

El estado de Ovie. “Está con molestias. No va a poder estar ante el Valencia. Si no está en condiciones aceptables físicamente es imposible que esté”.

Sibo, indiscutible. “No descarto nada. Uno de los que más recupera balones es Sibo, lo está haciendo muy bien. Lo analizamos. A veces han entrado otros jugadores, han jugado el segundo tiempo. Son decisiones que tomas de acuerdo a las características del rival y los riesgos. Sibo se entrega, es agresivo, no le podemos pedir que nos aporte claridad con el balón, porque tiene otras características”.

Pablo Agudín. “Cuando no coincide con el filial ha jugado con ellos. Tiene muy buenas características, pero por el momento de presión no queremos afectar su progresión. Tenemos cuidado con él y no apurar su proceso. Va a ser importante en el futuro del club. Por la situación tiramos de los más experimentados”.

Refuerzos en enero. “Se hizo un esfuerzo pero no se puede comprometer la parte económica del club. Me encantaría tener a Lamine, pero no está al alcance. Si apuntas a un jugador de 1 millón y te piden 3... No puedes hacerlo. Se hicieron gestiones con varios futbolistas pero no se pudieron cerrar. Se ponía en jaque el futuro de la institución”.

Santi Cazorla. “No lo quiero poner porque nos exponemos a que no soporte los 90 minutos. Es mejor que entre con el partido iniciado, con desgaste de ellos. El otro día fue de los más importantes, nos dio claridad en el manejo. Para eso lo ponemos. Nos cuestionamos si se nos desgasta por ponerlo pronto, y preferimos usarlo en los segundos tiempos”.

Racha del Valencia. “Tenemos que intentar jugar que ellos. Tiene una plantilla de primera línea, no creo que que venga relajado, vendrá a jugar a muerte. Depende de nosotros”.

Los méritos azules. “Hemos tenido evolución en varios partidos. El otro día hicimos mal primer tiempo y buen segundo. Hemos encontrado mejor funcionamiento, merecimos ganar, dicho por la prensa, tenemos que seguir evolucionando. Hemos recuperado jugadores importantes. Sigo siendo optimista si rendimos al cien por ciento”.