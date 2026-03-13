El Valencia no olvida la victoria del Oviedo en Mestalla: "Una dosis de rabia y coraje..."
Azules y ches vuelven a verse las caras mañana en el Carlos Tartiere
El técnico del Valencia, Carlos Corberán, apuntó que en el vestuario tienen presente la victoria del Real Oviedo (1-2) en la primera vuelta en Mestalla y que ese resultado debe darles "una dosis de rabia y coraje" para afrontar el partido de mañana por la tarde. "Lo que en el vestuario no se habla es de que nos enfrentamos al colista. Nos importa que juguemos con la mentalidad necesaria ante un rival que va a plantear un partido muy agresivo", expresó Corberán ayer en la sala de prensa previa al viaje a Asturias. Sobre el juego de los de Guillermo Almada, Corberán dijo que "para el Oviedo supone una finalísima, es una liga que los pequeños detalles marcan donde te ubicas y todos los partidos son muy exigentes. En su campo es un rival muy complicado, una cosa es mirar la clasificación y otra mirar los partidos. Tiene muchos más méritos que puntos, va a ser exigente", profundizó el preparador valencianista.
"El Oviedo hace presiones en campo contrario enormes, nos va ahogar en nuestro campo y va a venir a emparejarse. Necesita tomar conductas de riesgo para buscar el resultado y será peligroso. Tiene un equipo muy equilibrado con un jugador como Santi Cazorla que puede entrar desde el banquillo y puede cambiarte un partido. En Mestalla logró superarnos, es un recuerdo que tenemos ahí y nos hace estar activados", analizó el entrenador del conjunto che.
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