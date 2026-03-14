Almada, feliz por el triunfo: "Fue justo; defendimos con uñas y dientes"

Feliz por la victoria pero con los pies en el suelo. Así fue la lectura de Guillemo Almada del triunfo del Oviedo, básico en la pelea por salvarse, ante el Valencia.

Lectura del choque. “Hicimos 65 minutos muy buenos, lo pudimos coronar con el segundo gol y luego tratamos de defender lo que teníamos. Le dije a los jugadores que había que ganar para que valiera el empate ante el Espanyol. Las formas fueron buenas la mayor parte del encuentro. Me alegro por los futbolistas porque se entregaron a muerte, y defendimos con uñas y dientes. El triunfo es muy justo y hay que seguir por esta misma línea, aunque con más regularidad”.

Los tres centrales al final. “Buscaba soluciones que no veía en el partido. No me gusta defender cerca del área. Hicimos un gran primer tiempo y no quería cambiar, pero el desgaste y la falta de confianza es normal y tratamos de defender los centros desde las bandas de los últimos minutos. Y lo hicimos bien, aunque me gusta más defender con la pelota lejos de nuestra área. Había que ganar y fue merecido. Defendimos bien los últimos minutos”.

Balance arriba y abajo. “Me quedó la sensación de que si estamos más precisos en la definición hubiéramos metido el segundo. El gol que nos anulan no me parece fuera de juego y nos hizo sufrir hasta el final. Hay que sostenerlo más tiempo, ahora tenemos una semana larga y recuperamos jugadores. Hay muchos argumentos para la próxima semana. Hay que seguir mejorando y evolucionando. Fue una victoria justa más allá de sufrir en los últimos minutos”.

Refrendo anímico. “Las victorias generan confianza y otro ambiente. Reafirmamos lo bueno que hacemos, creen más en sus condiciones y en el grupo. Era vital ganar para generar esa confianza y acercarnos al pelotón. Ya pensamos en el siguiente rival que será complicado”.

David Costas y su rol. “Ha tenido un rendimiento altísimo con nosotros en todos los partidos. Aunque le suplieron bien otros centrales, pero tiene ese carisma que genera dentro de la cancha y estuvo espectacular. También Bailly, Nacho Vidal y Javi López. Cuando funciona el equipo resaltan las individualidades. Hay que seguir por este camino pero con los pies en la tierra”.

Thiago e Ilic. “Jugaron un partidazo, y están en crecimiento. Necesitan minutos proque son grandes jugadores, de distintas características. Que nos compliquen para tomar las decisiones y tener variantes. Bienvenidas sus actuaciones porque nos fortalecen como grupo”.

Intensidad del equipo. “Lo único que no podemos hacer es dejar de luchar. Después el juego es para elegidos, hoy lo han demostrado en los peores momentos que nunca faltan el esfuerzo y la predisposición. La gente nos respalda y los jugadores se sienten respaldados. Que no se pierda la comunión, que nos dará un impulso”.

La salvación. “Soy optimista y veo a los jugadores cómo entrenan. Tenemos que pensar solo en el Levante, después ya veremos. Intentaremos ganar. Es la mentalidad que debemos tener, no es sencillo, así que debemos seguir creciendo. En el grupo y en las individualidades. La final más grande es ante el Levante”.

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Arbitrajes. “Desde que estoy aquí todas las dudosas van en contra. Y hubo claras. No nos quejamos de nada, esperamos que en alguna se equivoquen a favor del Oviedo”.