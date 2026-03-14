Un estudio exprés, un empate esperanzador y la camiseta de Yeremy Pino: así fue el estreno de Rozada con el AEK Larnaca en Europa

La última semana ha acelerado a un ritmo de vértigo para Javi Rozada (Oviedo, 1982). El lunes fue presentado como nuevo entrenador del AEK Larnaca. El martes se presentó a su plantilla, dirigió el primer entrenamiento y viajó a Londres. Debutó el jueves, en la Conference League, en el coqueto Selhurst Park, hogar del Crystal Palace, 13º en la Premier League. Rascó un empate (0-0) con aroma a gesta y logró, acompañado de su inseparable Miguel Méndez, que la eliminatoria se decida en Larnaca el próximo jueves. Hay partido para Rozada y los suyos.

La preparación del choque tuvo muchas horas de trabajo y alguna ayuda extra. Miguel Méndez se puso a los mandos del análisis del Palace, también Rozada se empapó del conjunto inglés. Entre medias, aglutinar el mayor conocimiento posible de un AEK Larnaca al que tenía estudiado de la liga chipriota, ya que el ovetense fichó desde el Krasava, de la misma competición.

En cuanto se formalizó el fichaje, empezó un trabajo contrarreloj que incluyó algún cable desde el mismo gremio de entrenadores, con informes detallados de cómo se comportaba el Crystal Palace. Cuentan desde el entorno del entrenador que el ovetense prefirió centrarse en el aspecto emocional del choque, mientras que Miguel Méndez se centró en el análisis más puro.

La fórmula triunfó. Dominó el Crystal Palace pero no pudo con el meta Alomerovic, héroe en Londres. El 0-0 deja la eliminatoria en el aire.

Diferencias enormes

El empate sabe más dulce si se atiende a la sideral distancia de proyectos. Para Transfermarkt, portal especializado, la plantilla del Crystal Palace cuesta 541 millones de euros, con futbolistas como Adam Wharton o Yeremy Pino valorados en 60 y 35 millones respectivamente. Para ubicar en el contexto español, solo Real Madrid (1.360 millones), Barça (1.110) y Atlético de Madrid (584) superan al conjunto inglés. El AEK Larnaca es uno de los gallitos en Chipre, pero en Europa es una cenicienta. Su plantilla alcanza el valor de 14,2 millones de euros, lo que significaría en la Segunda División española el quinto más pobre, solo por delante de Cultural Leonesa (13,5 millones), Ceuta (12,45), Albacete (12,05) y Real Sociedad B (8,90).

El gesto de Pino

Al término del choque, con las pulsaciones aún por las nubes por el valioso empate conquistado, Javi Rozada fue felicitando uno a uno a sus pupilos sobre el césped del Selhurst Park. Un rival se acercó para felicitarle y darle un abrazo. Era el español Yeremy Pino. El canario le regaló su camiseta al término del choque. Fueron el entrenador Marcelino García Toral y su preparador físico Isma Fernández los que hablaron con Pino, al que dirigieron en el Villarreal, para preparar ese breve encuentro.

Otra sorpresa agradable que se llevó Rozada fue ver en la grada a Yevgeny Savin, el peculiar dueño de su anterior equipo, el Krasava. El millonario ruso fue el que facilitó al ovetense su paso a la liga de Chipre y, cuentan, fue el que se opuso con más firmeza a su salida al AEK Larnaca, ya que quería retenerle. A pesar de que en los últimos días la situación se tensó, la salida se produjo de forma amistosa, con buenas palabras entre ambos, y Savin no quiso perderse el estreno.