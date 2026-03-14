La llamativa rajada de Corberán, entrenador del Valencia, tras perder en el Tartiere: "Hemos hecho un partido nefasto"

Carlos Corberán fue muy crítico con el juego del Valencia en el Carlos Tartiere, en una derrota que corta la buena dinámica che de las últimas semanas en las que había sumado 9 de 12 puntos en juego. "No tenemos comodidad, pero ha sido un partido nefasto, no hemos competido como deberíamos. Queríamos acabar con 35 puntos, no lo hemos logrado y no hemos estado con ganas, intensidad o rabia", indicó el entrenador del Valencia. "Durante toda la primera parte el equipo ha sido inofensivo, no nos hemos mostrado inofensivos en ataque, no nos hemos mostrado ni sólidos ni agresivos en defensa. Cuando no competimos a la altura como tenemos que competir es muy difícil ganar ante cualquier equipo", afirmó el entrenador del conjunto visitante, visiblemente enfadado con el juego desplegado por los suyos en el Carlos Tartiere,