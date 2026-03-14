Pancartas contra Pachuca antes del duelo entre Oviedo y Valencia

El Oviedo se juega ante el Valencia esta parte ganar algo de esperanza en su desesperada lucha por la salvación, pero el malestar de la afición esta temporada ha vuelto a salir a la luz con varias pancartas en los aledaños del Carlos Tartiere. “Grupo Pachuca: 100% negocio; 0% fútbol”, reza una de ellas. “Pachuca. Negocio: no respetas al socio”, le acompaña. Ninguna de las pancartas está firmada por algún grupo o colectivo.

No es la primera protesta contra la propiedad que se constata esta temporada, la del centenario. En algunos partidos se han podido escuchar cánticos contra la directiva, además de una pancarta de “consejo, dimisión” , que en varios partidos ha lucido en el Fondo Norte del estadio.