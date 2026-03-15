Un escándalo arbitral aleja la salvación del Oviedo: "Nos dice que no pita falta porque no ve una imagen nítida"
Ricardo de Burgos, en el centro de la diana del Espanyol tras la remontada del Mallorca
O. O.
El Mallorca le dio la vuelta a su partido ante el Espanyol (2-1) en un choque marcado por la polémica. Tras expulsar al jugador del Espanyol Pickel, el colegiado Ricardo de Burgos dio validez al tanto del empate local en una acción en la que Samu Costa golpea previamemente en el pie de Urko. No lo vio en directo el colegiado, que fue reclamado por el VAR. Pero tampoco rectificó a la segunda. Valió ese tanto y Costa hizo el 2-1 casi al final.
Al término del choque, el portavoz del Espanyol, Xavi Andreu, mostró el malestar del conjunto perico. «Creo que hay una imagen muy clara donde se ve que hay falta en el primer gol del Mallorca. El Espanyol tenía el partido perfectamente controlado, LaLiga es una de las más importantes del mundo, queremos que así siga y creemos que cada semana hay demasiados problemas que nos hacen estar disconformes», lamentó.
La explicación de Ricardo de Burgos fue la siguiente, según el portavoz del club: «El árbitro nos dice que no pita falta porque no ve una imagen nítida, no ha tenido acceso a la imagen de la lupa. Hay muchas televisiones que dan los partidos, pedid opiniones desde fuera sin tener sentimiento de pertenencia. El que está arriba intenta ayudar al de abajo, pero no tiene un criterio correcto y nosotros debemos pedir que se nos valore, si toca hacerlo cuatro veces más se hace», afirmó.
El resultado, ese 2-1 para el Mallorca, da aire a los bermellones y tiene como víctima colateral al Oviedo, que ve cómo la salvación se aleja ahora a 7 puntos de distancia cuando quedan 10 jornadas por disputarse.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
- Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
- El Puerto de Avilés, el gran 'beneficiado' por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos