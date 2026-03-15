La insistencia de Ilic, el mando de Fonseca y el equilibrio de Sibo: los llamativos datos de los discutidos en la victoria del Oviedo ante el Valencia

Fue un triunfo basado en el grupo, solo así se explica el fútbol superior del Oviedo ante el Valencia durante 65 minutos y la capacidad después de los azules de refugiarse cerca de Aarón y defender con orden el último arreón che. Pero el 1-0 que devuelve la fe a los azules también estuvo marcado por algunas actuaciones individuales destacadas. Costas se llevó los primeros planos por su gol y Thiago, el último en llegar, volvió a demostrar su talento: sumó su tercera asistencia. Pero en el triunfo también destacaron algunos números de futbolistas que hasta ayer estaban bajo sospecha.

El Ilic más activo

2 millones pagó el Oviedo por el serbio al que la adaptación a la Liga española no le está resultando para nada sencilla. Para muchos –vista la inversión– es la mayor decepción de la temporada. Y sus pobres números del curso son un argumento de peso.

Ante el Valencia, Ilic repitió titularidad en la banda derecha, aunque con libertad para moverse hacia dentro y encontrar a Reina. Estuvo muy activo el serbio y firmó seguramente su mejor partido con la camiseta del Oviedo. Lideró al equipo en tiros (3), incluyendo una magnífica oportunidad en la segunda mitad para matar el partido. Ganó 3 duelos, otros 3 aéreos, recuperó 3 balones y tuvo un porcentaje de pase por encima del 85%. Salió ovacionado del Tartiere.

Un doble pivote completo

Sibo y Fonseca repitieron en la medular y cuajaron un gran partido. Al uruguayo le tocó la labor de construcción, especialmente lúcido con la pelota ayer. En 70 minutos en el campo dio 42 pases, el que más entre los azules. Solo falló dos: su índice de acierto fue del 95,5%, el más alto entre los titulares.

En cuanto a Sibo, su participación con la pelota fue menor, 30 pases bien y 4 mal, pero ayudó con 3 duelos ganados, 3 recuperaciones y 2 entradas ganadas.

Mejora ofensiva

Al margen de las actuaciones individuales, lo que revelan los números –ya no solo de la victoria ante el Valencia, sino de las últimas semanas– es que la mejoría más evidente con Almada a los mandos se centra en el aspecto ofensivo. Su Oviedo ha ido de menos a más en este aspecto y ante el Valencia igualó su mejor marca de la temporada en cuanto a tiros a puerta del rival, con 6, lo que obligó a un esfuerzo extra a Dimitrievski.

Ha habido otras tres ocasiones este curso en las que los azules alcanzaron los 6 chuts a puerta y todos ellos dirigidos por Almada. Sucedió en los partidos ante el Atlético de Madrid en el Tartiere (derrota 0-1) y los empates en Vitoria (1-1) y San Sebastián (3-3).