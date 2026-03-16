Javi López, consciente de la importancia del partido ante el Levante: "Ya se ven los equipos que se jugarán la permanencia"

Javi López, lateral izquierdo carbayón, se pasa por la sala de prensa de El Requexón para analizar el próximo duelo del Ovieddo tras la victoria ante el Valencia en el Tartiere.

El Valencia. "Era una victoria que necesitábamos para afrontar lo que queda. En Vallecas no dimos la cara, pero en el resto de los partidos sí. Demostramos ante el Valencia que nos jugábamos la vida. En el gol anulado a Reina. en directo pensé que había pitado falta de Ilyas. Es un tiro al que no llegaba el portero, pero sí puede obstaculizar la trayectoria".

Que ganase el Mallorca. "No quiero hablar mucho de otros partidos, pero sí, acabamos el sábado a 5 puntos de la permanencia y por errores que se están dando en muchos partidos ahora estamos a 7. Solo podemos afrontar el partido a partido y el sábado tenemos uno de los partidos más importantes de la temporada".

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El duelo ante el Levante. "Cada partido es muy importante para nosotros, pero el de este sábado es de los que más importantes, sí. Hay que ganar en Valencia para poder ir con todo ante el Sevilla una semana después. Van llegando los últimos partidos y se ven los equipos que se jugarán la permanencia. Solo podemos centrarnos en sacar lo nuestro, si no es imposible competir. Los jugadores crecemos a base de confianza y a base de minutos. Estoy teniendo muchos partidos seguidos y eso es lo que me permite afrontar cada encuentro con confianza y seguro de mí mismo".