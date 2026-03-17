La fiesta del centenario se alargará hasta la madrugada: así serán las celebraciones del 28 de marzo
Aparo y Fondo Norte organizan el festejo en los aledaños del Tartiere el 28 de marzo
El Fondo Norte y la Aparo han fechado la fiesta del centenario del Oviedo para el próximo 28 de marzo en los aledaños del Tartiere, con un programa que se extenderá desde el mediodía hasta la madrugada.
La jornada arrancará a las 13 horas con la plantación del carbayu a cargo de Pelayo Sánchez y la inauguración de las puertas 7, 13, 17 y 26. A las 14 horas tendrá lugar el IX Día de las Peñas, y a las 16 se celebrará la entrega del Trofeo Herrerita de la Aparo, para el que están nominados Paulo Bento, Les Sacaveres y Vicky Rubiera.
Como sucede cada año, la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo entregará en los festejos del centenario su tradicional Trofeo Herrerita, destinado a aquella persona o entidad "con un especial desempeño en el fomento de los valores del oviedismo". Los tres finalistas representan ámbitos muy diferentes del club: Paulo Bento, futbolista azul entre 1996 y 2000 en Primera División y referente dentro del vestuario; Les Sacaveres, asociación fundada en 2023 para recuperar y difundir la historia del Real Oviedo a través de exposiciones itinerantes por toda Asturias; y Vicky Rubiera, empleada del club desde 1989 y uno de los rostros más reconocibles de sus oficinas para generaciones de aficionados.
El momento central de la tarde llegará a las 18 horas, cuando se dispute un partido entre los Amigos de Santi Cazorla y los Amigos de Esteban, acompañado por el tifo del centenario. Durante toda la jornada habrá bebida, carpa, hinchables y food trucks.
Ya por la noche, a partir de las 20:30 y hasta las 4 horas, arrancará el festival musical con actuaciones de Javi Robles, Ivo (Muñeco Budú), Ciudad Bambú y La Maleta de Irureta, además de las sesiones de DJ Fran Casero y DJ Fueyo.
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