José Luis Gutiérrez, tras crear la enciclopedia del Real Oviedo en Primera: "‘Volvimos’ es un sueño cumplido"

El amor por el Oviedo puede tomar muchas formas. La de José Luis Gutiérrez tomó la de nueve años de trabajo silencioso, recopilando alineaciones, estadísticas y partidos hasta convertirlos en un libro. "Volvimos: las 38 temporadas del Real Oviedo en Primera División, partido a partido" fue el protagonista ayer del coloquio celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA, donde el autor, profesor de profesión y oviedista de vocación, presentó la obra ante una sala abarrotada de hinchas azules.

Gutiérrez estuvo acompañado por Loreto Matilla, periodista de Deportes de la TPA, y Miguel Fernandi, locutor deportivo de la RPA y autor del prólogo del libro. "Estoy un poco abrumado porque veo aquí mucha gente", reconoció Gutiérrez al tomar la palabra. "Nos une el amor que tenemos por el Oviedo. Iremos viendo lo que da de sí el libro", continuó.

El origen del proyecto fue modesto y creció por su propio peso. "La idea era recopilar alineaciones y estadística", explicó el autor, "pero luego empecé a bucear y me llamaban la atención las historias que encontraba. Ahí empecé a escribir". Gutiérrez confesó que desde joven tuvo "vena de periodista", pero que las circunstancias le llevaron a la enseñanza. "Volvimos" es, en ese sentido, algo más que un libro de fútbol. "Es un sueño cumplido", dijo.

Miguel Fernandi, quien rubricó el prólogo, dijo sentirse un poco más realizado: "Fui padre dos veces y he escrito un prólogo. Fue muy fácil hablar con José". Para el locutor, la virtud del libro reside precisamente en su carácter tangible y enciclopédico. "Me gusta que haya cosas que se puedan tocar. Esto es una enciclopedia de los años de Primera División. Hay mucha gente que va al campo y no se acuerda", señaló.

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Matilla subrayó el valor sentimental y documental de la obra, destacando que representa "muchos años de esfuerzo y dedicación" y que es "algo imperdible para los oviedistas". La obra abarca las 38 temporadas que el Real Oviedo disputó en la Primera española antes de que el club regresara a la máxima categoría en junio de 2025, poniendo así fin a más de dos décadas de ausencia. Va desde los años dorados de las décadas de 1930, 1950 y 1990 hasta los años oscuros de descensos y turbulencias institucionales. Ahora queda recogida en papel, partido a partido.