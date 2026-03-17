El Oviedo necesita ganar: así queda la cosa tras el empate del Levante en Vallecas

El empate del Levante ayer en Vallecas (1-1), con gol del jugador del Rayo Pathé Ciss en el tiempo añadido cuando los vallecanos estaban con diez por roja a Mendy, fue un mazazo para un cuadro granota que se veía victorioso y con tres puntos en un campo complicado, aunque dichas tablas no benefician nada al Oviedo. Los granotas, que habían llegado a la jornada en la penúltima posición con 22 puntos, suman un punto en el feudo rayista y siguen su camino para tratar de conseguir la salvación. Con 23, el Levante se queda a cinco de abandonar la zona de descenso, mientras que el Oviedo se mantiene a siete. El equipo de Almada, que el sábado pasado le ganó al Valencia en el Tartiere, no varía su objetivo con este resultado, pero sí ve cómo otro rival directo sigue sumando.

Carlos Espí, celebrando su gol ayer en Vallecas. | EFE

Precisamente en ese escenario, el Ciudad de Valencia, se jugará este sábado (18.30 horas) uno de los partidos más determinantes de la temporada azul. Javi López, lateral izquierdo del Oviedo, pasó ayer por la sala de prensa de El Requexón y no escondió la trascendencia del choque. "Cada partido es muy importante para nosotros, pero el de este sábado es de los que más importantes", afirmó el lateral carbayón. "Hay que ganar en Valencia para poder ir con todo ante el Sevilla una semana después". El defensor hizo balance del buen momento que atraviesa el equipo tras la victoria ante el Valencia. "Era una victoria que necesitábamos para afrontar lo que queda. En Vallecas no dimos la cara, pero en el resto de los partidos sí. Demostramos ante el Valencia que nos jugábamos la vida", señaló.

En ese contexto, con el descenso cada vez más apretado y los partidos decisivos acumulándose en el tramo final del campeonato, Javi López apeló a la concentración y a la confianza acumulada. "Van llegando los últimos partidos y se ven los equipos que se jugarán la permanencia. Solo podemos centrarnos en sacar lo nuestro, si no es imposible competir", advirtió.

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El Oviedo visita este sábado un Ciudad de Valencia donde el Levante llega ahora con la sed de revancha tras el batacazo sufrido en Vallecas. Los azules, con siete puntos de desventaja respecto a la salvación, saben que no pueden permitirse el lujo de volver de Valencia con las manos vacías.