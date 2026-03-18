Reina señala la persona clave en su crecimiento: "Su llegada ha sido positiva para mí"

Alberto Reina valoró con naturalidad el premio Mahou al mejor futbolista del Oviedo el pasado mes de febrero, poniendo el foco en el colectivo y en el buen momento del equipo, que busca ante el Levante una victoria que le reenganche a la pelea por la salvación. Destaca Reina la confianza de Almada, la importancia del balón parado y la necesidad de dar continuidad a la victoria en Valencia. También se refirió a las decisiones arbitrales, su evolución personal y la exigencia física del grupo.

Agradecimiento al equipo y afición. "Es una alegría recibir este premio. Quiero dar las gracias a mis compañeros, porque al final los premios individuales también reflejan el rendimiento del equipo. Ahora mismo tenemos buenas sensaciones y, en lo personal, también. Y, por supuesto, gracias a la afición."

Confianza del míster y disfrute. "Estoy disfrutando mucho. Como siempre digo, el verde es donde disfrutamos los futbolistas. Tengo confianza, el míster me la está dando y me pide que sea yo mismo."

Victoria que cambia la dinámica. "Ganar al Valencia nos da aire y nos enfoca en lo que viene. No hemos hecho nada aún, pero era clave cortar la dinámica negativa. Ganar era necesario y el sábado tenemos que repetir."

El balón parado marca diferencias. "Es muy importante y nos está dando puntos. En Pamplona, en San Sebastián… nos ha dado goles y resultados."

Gol anulado y decisión arbitral. "Es una pena, porque era el gol de la tranquilidad. Además, lo celebras con la afición y luego te lo quitan. Es una jugada dudosa, que se puede pitar o no. El árbitro decide y ya está."

Detalles que caen en contra. "Este año los detalles suelen caer del otro lado. Cuando estás en mala dinámica, todo va en contra. Ojalá a partir de ahora sea al revés."

Adaptación y crecimiento personal. "Los cambios no son fáciles: nueva ciudad, nuevo equipo, cambios de entrenador… La llegada de Almada ha sido positiva para mí. Me encuentro cada vez mejor. Prefiero centrarme en el presente y seguir creciendo día a día."

Exigencia física y buenas sensaciones. "El equipo está en un buen momento físico. Almada aprieta mucho en el día a día y eso se nota en los partidos. Me encuentro bien, con buenas sensaciones."

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El partido de Valencia, otra final. "Cada partido es más importante que el anterior. Tenemos que ir con todo. No se puede escapar."