Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por la pancarta de Symmachiarii en el partido de las Leyendas del Real Oviedo

La Comisión Antiviolencia ha propuesto sancionar al Oviedo con 10.000 euros por la pancarta desplegada por Symmachiarii en el Tartiere durante el partido de las leyendas que se disputó el pasado 27 de diciembre, disputado por casi cien jugadores que pasaron a lo largo de los años por las filas del cuadro carbayón. La comisión dice que propone la sanción por "la promoción del grupo radical Symmachiarii con una pancarta desplegada en la grada del Estadio Carlos Tartiere". Lo curioso es que aquel partido no era oficial. El encuentro, para celebrar el centenario azul, fue organizado por la afición. Sin embargo, el Real Oviedo sacó la imagen con la pancarta en sus redes sociales, motivo por el cual Antiviolencia pide la sanción.

Además, Antiviolencia propone una sanción de 8.000 euros y un año de prohibición de entrada a recintos deportivos a "un aficionado del Real Oviedo, vinculado al grupo Symmachiarii, por agredir a otro seguidor durante el encuentro contra el Atlético de Madrid". La comisión asegura que "un destacado miembro del grupo radical saltó al terreno de juego, recorrió varios metros por el perímetro hasta alcanzar otro sector y se lanzó contra un aficionado de su propio equipo".

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En este tipo de procedimientos, la Comisión de Antiviolencia actúa de oficio y la propuesta de sanción recaerá en Delegación del Gobierno, que es el estamento encargado de instruir el caso y gestionar la sanción definitiva para que el CSD dicte sentencia firme. El expediente abierto contra el Oviedo y contra el aficionado se encuentra ahora en ese trámite.