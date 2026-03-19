Las cuentas pendientes del Oviedo, solo 2 de 15 puntos ante rivales directos: el choque ante el Levante, nueva oportunidad

El choque del Ciutat de Valencia es un atajo para volver a soñar, pero también una oportunidad para saldar cuentas pendientes. El 0-2 del choque de la primera vuelta precedió al despido de Paunovic y el comienzo de que todo se empezara a torcer. Además, fue un resultado que puede tener consecuencias futuras, al jugarse ante un rival directo. También fue el inicio de la tónica vista a lo largo de esta temporada: al Oviedo le cuesta sacar resultados ante los rivales directos.

Los números son claros al respecto. A ese 0-2 ante el Levante se le sumaba un 1-0 en el Martínez Valero, también con Paunovic. Ya con Carrión a los mandos, el equipo no pudo ante el Mallorca en el Tartiere, 0-0, y cayó con estrépito en el Sánchez Pizjuán, en ese 4-0 que acabó con la etapa del catalán en el banquillo. El saldo ante los cinco equipos que le preceden en la tabla se completa con un 1-1 de más merecimientos con el que los de Almada igualaron ante el Alavés.

El saldo es de 2 puntos de 15, más que pobre, y tiene como añadido dificultar la situación en caso de posibles empates, pues los goal averages particulares están cuesta arriba. Pero hay una buena noticia: aún hay margen de maniobra.

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De las 10 jornadas que quedan por jugarse, al Oviedo le toca enfrentarse a cinco rivales inmersos en la lucha por la permanencia. Todo empieza el sábado en el Ciutat de Valencia, en el choque más importante en lo que va de año. De ganar, las calculadoras empezarán a echar humo. Pero hay mucho más. Elche, Sevilla y Alavés aún tienen que visitar el Carlos Tartiere. Y está la última fecha, llena de morbo, la que empareja al Mallorca y al Oviedo en Baleares. La isla donde el Oviedo ascendió a Primera en el 88 y donde perdió la categoría en 2001. Pero para alcanzar esa cita con opciones de salvarse, antes hay mucho que remar. Imponerse en los duelos directos supone un espaldarazo de cara a la salvación.