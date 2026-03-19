Las cuentas pendientes del Oviedo, solo 2 de 15 puntos ante rivales directos: el choque ante el Levante, nueva oportunidad
El Oviedo solo ha sumado 2 puntos de 15 ante los cinco equipos que le preceden en la clasificación y todavía debe encarar otros cinco duelos decisivos, empezando por la visita al Levante del sábado
El choque del Ciutat de Valencia es un atajo para volver a soñar, pero también una oportunidad para saldar cuentas pendientes. El 0-2 del choque de la primera vuelta precedió al despido de Paunovic y el comienzo de que todo se empezara a torcer. Además, fue un resultado que puede tener consecuencias futuras, al jugarse ante un rival directo. También fue el inicio de la tónica vista a lo largo de esta temporada: al Oviedo le cuesta sacar resultados ante los rivales directos.
Los números son claros al respecto. A ese 0-2 ante el Levante se le sumaba un 1-0 en el Martínez Valero, también con Paunovic. Ya con Carrión a los mandos, el equipo no pudo ante el Mallorca en el Tartiere, 0-0, y cayó con estrépito en el Sánchez Pizjuán, en ese 4-0 que acabó con la etapa del catalán en el banquillo. El saldo ante los cinco equipos que le preceden en la tabla se completa con un 1-1 de más merecimientos con el que los de Almada igualaron ante el Alavés.
El saldo es de 2 puntos de 15, más que pobre, y tiene como añadido dificultar la situación en caso de posibles empates, pues los goal averages particulares están cuesta arriba. Pero hay una buena noticia: aún hay margen de maniobra.
De las 10 jornadas que quedan por jugarse, al Oviedo le toca enfrentarse a cinco rivales inmersos en la lucha por la permanencia. Todo empieza el sábado en el Ciutat de Valencia, en el choque más importante en lo que va de año. De ganar, las calculadoras empezarán a echar humo. Pero hay mucho más. Elche, Sevilla y Alavés aún tienen que visitar el Carlos Tartiere. Y está la última fecha, llena de morbo, la que empareja al Mallorca y al Oviedo en Baleares. La isla donde el Oviedo ascendió a Primera en el 88 y donde perdió la categoría en 2001. Pero para alcanzar esa cita con opciones de salvarse, antes hay mucho que remar. Imponerse en los duelos directos supone un espaldarazo de cara a la salvación.
Reina, de dulce
Si el Oviedo quiere agarrarse a los factores más positivos para creer en la salvación, Alberto Reina es uno con peso. El mediapunta, elegido por los aficionados como el jugador azul más destacado de febrero, atraviesa el momento de mayor confianza en la temporada y le agradece la situación a Guillermo Almada. "Estoy disfrutando mucho. Como siempre digo, el verde es donde disfrutamos los futbolistas. Tengo confianza, el míster me la está dando y me pide que sea yo mismo. La llegada de Almada ha sido positiva para mí. Me encuentro cada vez mejor. Prefiero centrarme en el presente y seguir creciendo día a día", indicó el mediapunta.
Para Alberto Reina, "el equipo está en un buen momento físico. Almada aprieta mucho en el día a día y eso se nota a la hora de jugar los partidos. Además, el balón parado es muy importante y nos está dando puntos. En Pamplona, en San Sebastián… nos ha dado goles y resultados". Sobre el choque del sábado ante el Levante, Reina asegura que "cada partido es más importante que el anterior. Tenemos que ir con todo. No se nos puede escapar la victoria".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo