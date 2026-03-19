Marianín, su esperanza en la salvación del Oviedo y su apuesta personal: "Me gusta Fede Viñas, es casi casi un delantero como los de antes"

A Mariano Arias Chamorro, "Marianín" (Fabero, León, 1946) le tocó vivir la cara más dulce del fútbol, especialmente con el trofeo "Pichichi" de Primera. Pero también hubo capítulos amargos, con los descensos a Segunda. Desde su experiencia, el "Jabalí del Bierzo" acude a la llamada de LA NUEVA ESPAÑA para dar algunos consejos en la pelea azul por la salvación.

¿Cómo vio el último partido?

Bien. Cuando ganas siempre estás contento. Pero tengo que decir que el fútbol de ahora cada vez lo entiendo menos. Ya no se juega como antes. En mi época se salía mucho más al ataque. Ahora muchas veces el balón acaba en el portero y los defensas marcan por zona, no al hombre. A mí eso no me va mucho. Me gusta porque es fútbol, claro, pero echo de menos mi época. En realidad solo veo al Oviedo y a la Cultural, el resto de partidos me aburren un poco.

¿Qué le gusta de este Oviedo?

Sobre todo, que siempre se entrega en el campo. Reina me gusta mucho, aporta en ataque al equipo y se mueve. Los extremos suelen aportar. Y arriba no estamos teniendo mucha suerte con el gol, porque oportunidades hacemos. A pesar de ellos, me gusta mucho el empuje que le da al Oviedo Fede Viñas.

Hábleme de él.

Me gusta mucho. Es un todoterreno: pelea, remata, muerde… Es casi casi un delantero como los de antes. Es que era diferente porque en mi época se llegaba a línea de fondo y se centraba. Ahora muchas veces el balón va para atrás. Pero él va bien de cabeza, chuta. Alemão también me gustaba mucho la temporada pasada, pero Viñas es incluso más peleón. Y tiene una zurda potente.

¿Encontraría buenos centradores para usted en este Oviedo?

Thiago parece que sí centra, pero si lo haces tiene que haber gente para rematar. Hassan tiene velocidad, pero hay que llegar con más rematadores al área para aprovecharle. Yo del medio campo para atrás solo bajaba si íbamos ganando; perdiendo no pasaba. Ahora es todo más tiki-taka. Ha cambiado mucho. No sé si hoy metería tantos goles como entonces.

¿Qué hay que hacer para marcar más goles?

Sobre todo, saber estar situado en el área. El centro del campo casi ni tocarlo. Cuando yo jugaba, la prensa decía que yo solo tenía la cabeza, y yo respondía: "¿Cuántos metí con la cabeza y cuántos con los pies?". Con Madrid o Barcelona, por ejemplo, siempre tienes más opciones de marcar porque dejan más espacios.

¿Qué tiene que hacer el Oviedo para salvarse?

Es complicado, así lo veo yo. Son muchos puntos los que hay que sumar de aquí al final. He echado cuentas y hay que ganar unos cuentos para pasar de los 40. Como mucho puedes perder tres partidos y ganar el resto. Hay que salir a ganar en todos lados. En el fútbol no hay nada escrito y nos podemos salvar, por qué no. Tenemos un buen portero, Aarón está haciendo una gran campaña, el centro del campo ayuda y Viñas es un peleón. Nos falta un poco de suerte y que nos perjudiquen los arbitrajes.

¿Qué le falta al equipo?

Una pizca de suerte, sobre todo de cara a gol. Quizá ahora cambie la fortuna, quién sabe. Mira el partido contra el Atlético de Madrid, qué mala suerte tuvimos. A veces rematas mucho y no marcas, y otros días casi sin tirar ganas un partido. Nos falta encontrar esa dinámica en la que todo vaya a favor.

Usted que ha vivido situaciones similares en el fútbol, ¿cuál es la clave para salvarse?

Primero, que haya unión en la caseta. Dentro del campo no puede haber desunión. Ahora se dialoga más, es otra manera de ver el fútbol. El Oviedo tiene posibilidades y hay que tener esperanza mientras queden opciones matemáticas.

¿Qué te gustaría que mejorase el Oviedo?

A veces no llegan muchos balones arriba. Hay buen centro del campo, extremos que suben bien, pero hay que llegar más y centrar más. Aunque sigo pensando que también estamos teniendo mala suerte de cara al gol. Aunque hoy en día es complicado integrar un sistema por todos los cambios que hay.

¿A qué se refiere?

Cuando yo jugaba en el Oviedo se incorporaban tres jugadores al año, no muchos más. Ahora hay muchos fichajes cada temporada: cambias diez o doce y es imposible cohesionar un equipo así. Mira el Mirandés este año: de estar cerca de subir a ocupar puestos de descenso por cambiar casi toda la plantilla. En mi época fichabas jugadores puntuales para mejorar detalles. Ahora cada temporada se empieza casi de cero, y eso dificulta la integración.

Ahora que se acerca la fecha del centenario del Oviedo, ¿qué significa para usted?

Yo siempre digo que me hice en la Cultural Leonesa y me consagré en el Real Oviedo. Por resumir, el Oviedo tiene la mejor afición del mundo, ese es mi pensar. Ahora veo muchos chavales en el campo, antes no había tantos, pero la pasión se mantiene. Cuando veías 15.000 socios en Tercera… Eso no lo hace ningún otro equipo en el mundo. Venían 4.000 oviedistas a ver al equipo a Ponferrada o a León, era increíble. Sigo teniendo muchos amigos allí y fue el club que marcó mi carrera. Solo tengo agradecimiento al Real Oviedo.

¿Si tiene que elegir su mejor recuerdo en el Oviedo?

Pues tengo dos claros. Por una parte, haber marcado el gol 1.000 del Real Oviedo en Primera División, con todo el significado que tiene una cifra tan redonda. Pero también tengo que quedarme con los tres goles que le hice al Athletic de Bilbao en San Mamés. Por el partido, por dónde fue y porque se los hice a Iríbar, que era el mejor portero del mundo. Esos son mis dos grandes recuerdos de una carrera que jamás pensé que lograría tener porque yo siempre digo que nunca me imaginé ser futbolista.