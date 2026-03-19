El Oviedo presenta su camiseta retro: así es el guiño al pasado (y con dos embajadores de excepción)

La Liga mostró ayer desde el Palacio de Fernán Núñez, en Madrid, las equipaciones de los equipos que participarán en la iniciativa de jugar con una camiseta retro en la jornada del próximo 11 y 12 de abril, cuando los azules visiten al Celta en Balaídos.

Lo hizo en "LaLiga Fashion night", en la que el Oviedo presentó su equipación, de Adidas, con una camiseta de rayas verticales azules y negras. Los encargados de mostrar las camisetas especiales fueron el periodista y embajador del Oviedo Sid Lowe y su hijo Charlie Mateo.