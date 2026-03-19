Un titular del Oviedo sigue al margen y se complica su presencia en la final ante el Levante
Almada sigue preparando la cita de Valencia en El Requexón
En una soleada mañana en la ciudad deportiva de El Requexón. Guillermo Almada siguió preparando la decisiva cita del sábado ante el Levante, penúltimo contra último. Un choque todos señalan como el más importante si los azules quieren soñar con la salvación en Primera.
No recupera Almada a ninguno de los lesionados ya conocidos, ya que Ovie Ejaria, Lucas Ahijado, Dendoncker y Thiago Borbas siguen sin pisar el césped y no estarán en el expedición carbayona. El que se complica estar en el viaje es un Luka Ilic, que lleva varias sesiones trabajando en el gimnasio, tal y como ha sucedido esta mañana por problemas físicos.
Aún queda la sesión de mañana antes de conocer la lista de convocados pero ante la previsible ausencia del serbio, que ha sido titular en los dos últimos encuentros, en el empate ante el Espanyol y el triunfo frente al Valencia, se abre el casting para la banda derecha, donde Hassan e Ilyas Chaira cuentan con opciones de asaltar el equipo titular. En la izquierda, parece asentado Thiago Fernández desde hace un par de jornadas, en las que además ha sumado otras dos asistencias a la que había dado en su estreno ante el Girona.
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