Almada y su gestión de los futbolistas en pleno Ramadán: “Afecta a su rendimiento; Chaira el año pasado perdió 5 kilos...”

Guillermo Almada encara el choque más decisivo de la temporada, el duelo ante el Levante, con las mismas constantes que el resto de la temporada: confiando en el papel de los suyos.

Última bala. “Este y todos los que vienen son finales. Estamos cerca del final y van cobrando importancia. Hay que tomarlo de la misma manera que los anteriores, con el aprendizaje que hemos tenido. Y jugar mejor que el rival. Es una final para los dos”.

Cuentas de puntos. “Prefiero ir partido a partido y mentalizarte en lo que viene. Aunque lo miras... Pero hay que ganar. Acercarnos al rendimiento de muchos partidos. Ganar nos acercaría la oportunidad de jugar partidos más importantes para el objetivo”.

Luka Ilic. “Hassan y Chaira acaban hoy el Ramadán, respetamos su creencia, no queremos influir en ellos, pero si les afecta el rendimiento tomo decisiones. Es muy importante la alimentación, y no comer ni beber termina afectando su rendimiento. Chaira el año pasado perdió 5 kilos, este año intentamos tomar precauciones por sus antecedentes. Nos ayudará a encontrar su rendimiento previo. Ilic había hecho un gran partido y lamentablemente no podrá estar. Nos afecta por su rendimiento que fue muy bueno”.

Final tras final. “Nos adaptamos a la realidad que vivimos. Desde que llegamos hemos estado en esta complicación, nos gustaría ver otra realidad. Hay que disfrutar, más allá de la presión es el deporte que nos gusta, hacemos lo que nos causa placer. Ganar es lo único que transmite confianza y manda ilusión. Hay que seguir por la línea marcada, exceptuando el partido del Rayo, hay que repetir las actuaciones anteriores”.

Una posible derrota y sus consecuencias. “No pienso que si perdemos sea ya el descenso. Pienso en ganar y soy optimista. Ningún resultado asegura nada. Quedará mucho. Hay que seguir con llama prendida”.

Presión para el Levante. “Nos enfocamos en lo nuestro, lo de ellos no depende de nosotros. No sé si le afecta, debemos aferrarnos a jugar mejor, tener la pelota, atacar...”.

Jugadores del filial. “A Agudín lo veo muy cerca porque entrena con nosotros. Si hubiéramos llegado al principio habría más jugadores de la casa entrenando con nosotros. Nos da la posibilidad de que se habitúen a las dinámicas de Primera, que son diferentes a las del filial”.

Nivel del rival. “Tiene muy buenos jugadores, con confianza. Algunos patrones de juego los tienen muy claros. Tenemos que buscar hacerles daño ante una plantilla con grandes jugadores. Le ha pasado como a nosotros que les cuesta cerrar los partidos, aunque no haya dominio abrumador de los rivales y recibe goles. Es una circunstancia que nosotros también tratamos de mejorar, tenemos todos los datos en cuenta”.

Lesionados. “Son cinco bajas, están en proceso de recuperación. Alguno tiene molestias pero están recuperados. Esperemos que la semana que viene se integren en su mayoría, aunque algunos viajan con la selección, pero tendremos 2 semanas para trabajar”.

Tres centrales. “No descarto nada. Depende de las características de los jugadores y las dificultades. Las variables están ahí”.

Duelos directos. “Son trascendentales, partidos ante rivales. Los demás también tienes que sumar, si no hubiéramos ganado al Valencia estaríamos en más dificultades.

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Viñas 4 amarillas. “Tiene deporte de contacto, de roce. No es lo conveniente pero lo hemos conversado, sin abrumarlo. Si pasa algo pensaremos soluciones. Es importante, tiene un gran rendimiento. Su fútbol es de forcejeo, aunque se es injusto con él porque recibe muchos golpes y a veces no son castigados”.