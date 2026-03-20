Críticas de la afición a la camiseta retro del Real Oviedo: “Catalogazo de manual”
Muchos aficionados echan en cara al club y a Adidas haber imitado una versión reciente, de la 2016/17
O. O.
El Real Oviedo presentó anoche con Sid Lowe y su hijo Charlie Mateo la camiseta retro con la que competirá en la jornada en la que debe visitar al Celta de Vigo, una elástica de rayas verticales azules y negras que empleó en la temporada 16/17, con Hierro a los mandos, para conmemorar su aniversario. Y las primeras impresiones recogidas en las redes sociales es que no ha gustado demasiado a la afición.
La mayoría de seguidores echan en cara al club y a Adidas, que viste al equipo, el haber buscado un precedente tan reciente cuando el espíritu de mayoría de conjuntos era inspirarse en uniformes de los años 80 o de los 90.
“Creo que habéis confundido una camiseta bonita con una camiseta retro. Esa camiseta es de hace cuatro días”, señalaba un usuario en X, antes Twitter, ante el anuncio del Oviedo. “Quitáis el logo retro de Adidas y la camiseta es muy muy simplona”, incidía otro.
Además, muchos usuarios acusaban a la marca deportiva de haber sacado el diseño de su catálogo habitual, sin haber elaborado un diseño más personalizado para el club azul, algo en lo que han caído varios clubes que participan en la iniciativa. “Lo mejor o lo peor, como quieran verlo, es que mucha gente ya la tiene de su correspondiente aniversario. Catalogazo de manual ni intentar currarse algo lo más mínimo”, escribía un aficionado. “Es preciosa, pero eso no es retro. Me esperaba una copia de una camiseta de los 90”, añadía otro usuario.
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