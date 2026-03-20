Ilic cae y se abre el casting en el Oviedo: estas son las opciones de Almada para la banda derecha

La penúltima sesión de entrenamiento antes de la decisiva cita ante el Levante siguió por la tónica habitual de intensidad en los ejercicios, con Almada al frente de un entrenamiento que no trajo buenas noticias desde la enfermería. Más bien al contrario. No logra el Oviedo recuperar a ninguno de sus cuatro integrantes del parte médico en las últimas semanas y, además, añade otro nombre más. El de Luka Ilic. Mala fortuna la del serbio, ahora que parecía entrar en los planes y estaba dispuesto a recuperar su mejor versión, esa que le hizo firmar con el Oviedo el pasado verano a cambio de 2 millones de euros. Fue la apuesta más alta en el verano carbayón.

Ovie Ejaria, Lucas Ahijado, Dendoncker y Thiago Borbas siguen sin pisar el césped y no estarán en el expedición carbayona para Valencia. Y a ellos se suma Luka Ilic, después de confirar el Oviedo su lesión ayer. "Tras las pruebas realizadas en Clínica Asturias, el jugador del Real Oviedo Luka Ilić, presenta una tendinopatía en el tendón de aquiles izquierdo. El futbolista ya ha iniciado su proceso de tratamiento y recuperación, quedando pendiente de evolución", publicó el conjunto azul.

Aún queda la sesión de esta mañana (10.30 horas) antes de conocer la lista de convocados pero ante la ausencia del serbio, que ha sido titular en los dos últimos encuentro -en el empate ante el Espanyol y el triunfo frente al Valencia-, se abre el casting para la banda derecha, donde Hassan e Ilyas Chaira cuentan con opciones de asaltar el equipo titular. En la izquierda, parece asentado Thiago Fernández desde hace un par de jornadas, en las que además ha sumado otras dos asistencias a la que había dado en su estreno ante el Girona.

Almada teminará de perfilar su once hoy con los tres extremos, Thiago, Hassan y Chaira, peleando los dos puestos de la banda. En el resto de posiciones no se esperan muchas novedades respecto al último tiunfo de los azules contra el Valencia en el Tartiere.

Propuesta de sanción

La Comisión Antiviolencia propone sancionar al Oviedo con 10.000 euros por la pancarta desplegada por Symmachiarii en el Tartiere durante el partido de las leyendas del 27 de diciembre. La comisión lo argumenta por "la promoción del grupo radical Symmachiarii con una pancarta desplegada en la grada del Estadio Carlos Tartiere". Aquel partido no era oficial pero el Oviedo sacó la imagen con la pancarta en sus redes sociales, motivo por el cual se pide la sanción.

Noticias relacionadas

Además, la comisión propone una sanción de 8.000 euros y un año de prohibición de entrada a recintos deportivos a "un aficionado del Real Oviedo, vinculado al grupo Symmachiarii, por agredir a otro seguidor durante el encuentro contra el Atlético". La comisión asegura que "un destacado miembro del grupo radical saltó al terreno de juego, recorrió varios metros por el perímetro hasta alcanzar otro sector y se lanzó contra un aficionado de su propio equipo".