¿Quién suplirá a Ilic en la final ante el Levante? Almada ya tiene claro el once del Oviedo
Partido de tensión: el Oviedo se juega gran parte de sus opciones de superviviencia en el campo del Levante
Almada repite el último once inicial salvo la entrada de Chaira en el puesto del lesionado Luka Ilic
Con los de -casi- siempre, y con Ilyas Chaira de vuelta. Así encara el Real Oviedo el decisivo encuentro de esta tarde (18.30 horas) en el Ciutat de Valencia ante el Levante. El penúltimo recibe al último, esa frase ya resume el sentir con el que llegan los dos a la cita. No es la última bala, porque aún quedarán otros 27 puntos en liza, pero se le parece bastante. Debe ganar el Oviedo. Esta vez no sirven los halagos, las palabras bonitas no se traducen en puntos. Solo el triunfo alimentará el sueño de que el año del Centenario, a pesar de todos los problemas atravesados, puede acabar con fiesta grande.
Son 7 los puntos que separan al Oviedo de la tierra prometida y eso a estas alturas, con solo 10 fechas por disputar, es una distancia importante. Pero no definitiva. La matemática ofrece un resquicio y las sensaciones hacen el resto.
El Oviedo de Almada ha ido creciendo, compite con cualquiera y debería sumar más puntos de los que se ha embolsado hasta ahora. Pocos discuten eso. Como tampoco es discutible que el ritmo de puntos con el charrúa es insuficiente para encontrar la fórmula que dé la salvación. Así que el camino a transitar es sencillo de explicar: se trata de mantener el buen juego pero ahora sí con botín. Seguir mostrando buenas sensaciones pero sobre todo ganar.
De cara a la final ante el Levante (a Almada se le han agotado los calificativos desde hace semanas), el entrenador suma una baja más respecto a la semana pasada. Esta duele, porque iba Luka Ilic camino de mostrar su mejor versión. Ante el Valencia se intuyeron mejoras. Pero debe parar por una lesión y su puesto en la banda derecha queda abierto.
Competían por él Ilyas Chaira y Hassan, damnificados del Ramadán, y parece que será el primero el que ocupe el sector derecho del ataque. Superado el periodo de ayuno, Chaira recupera la vitola de titular con el objetivo de seguir engordando sus números. No hay que olvidar que, tras Viñas, es el futbolista que más tantos ha generado en los azules, con 3 goles y una asistencia. Y eso, en un equipo al que le cuesta tanto hacer daño a los metas rivales, es aire fresco. Como Almada siempre parece dispuesto a mantener sus planes, no habrá más cambios en el equipo inicial. Será el mismo que se impuso al Valencia con el matiz de Chaira por Ilic.
Con Lucas Ahijado, Dendoncker, Ovie Ejaria y Thiago Borbas acompañando a Ilic en el parte médico, Almada ha hecho pública una lista de 21 futbolistas citados, en la que vuelve a repetir el lateral diestro del filial Adri Fernández.
Así, el equipo azul para la final del Ciutat de Valencia será el compuesto por Aarón; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costa, Javi López; Sibo, Nico Fonseca; Ilyas Chaira, Alberto Reina, Thiago Fernández; Fede Viñas. Completan la convocatoria: Moldovan, Adri Fernández, Dani Calvo, David Carmo, Rahim, Colombatto, Santi Cazorla, Hassan, Pablo Agudín y Álex Forés.
Bajas en el Levante
Para los locales, también el choque huele a final. Su técnico, Luis Castro, no podrá contar con los lesionados Brugué, Elgezabal ni Carlos Álvarez. Además, Matías Moreno cumplirá un partido de sanción por acumulación de amarillas. Sin embargo, Dela y Olasagasti regresan a la convocatoria tras estar sancionados en la última jornada liguera.
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