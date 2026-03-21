Almada, tras perder la final ante el Levante: "No me gustó el partido, tuvimos muchos errores defensivos"
“La segunda parte no me deja contento, no tuvimos fluidez, estuvimos imprecisos", indica el entrenador del Oviedo
Guillermo Almada ofreció sus explicaciones en la tarde más complicada al frente del Oviedo, la de una derrota que complica de forma importante las opciones carbayonas de seguir en Primera.
Lectura." No me gustó el partido, con muchos errores defensivos, más allá del pundonor, las ganas. Tuvimos muchos fallos, nos costó muy caro, porque dimos facilidades. Tampoco tuvimos claro el manejo de la pelota a pesar de poner mucha gente. No hicimos un buen partido, a pesar del antecedente ante el Valencia, hoy no fue así”.
La final. "Quiero verlo más profundamente, la sensación mía es que dimos muchas facilidades, les ayudamos, es un golpe anímico para el que recibe y el que lo logra. Hay que seguir peleando, trabajando para mejorar la irregularidad. No fue nuestra tarde, ahora a tratar de recuperarnos y tener autocríticas”.
Intento de reacción. “La segunda parte no me deja contento, no tuvimos fluidez, estuvimos imprecisos, con poca fluidez con el balón, sin llegadas ni claridad. A pesar de los muchos jugadores ofensivos que pusimos. No me dejó ninguna buena sensación el segundo tiempo”.
Goles en contra. “El partido del Rayo fue otro contexto, tras un gran esfuerzo, no estábamos para ese esfuerzo. Hoy creció el rival con nuestros errores. Pusimos ganas para levantarlo, que lo hicimos pero no nos dio. El gol ayuda al que hace anímicamente y al que lo recibe le golpea, y a nosotros nos golpeó.
Intentos azules. “En los últimos minutos generamos aperturas pero no tuvimos claridad a pesar de tener jugadores de buen pie, aunque hay un mérito del Levante que no nos permitió encontrar nuestro juego”.
Su amarilla. “No opino de los árbitros. Se jugó muy poco, la pelota estuvo más fuera que dentro, no le hace bien al espectáculo con este tipo de cosas. Se cortaba el juego y no había fluidez. Hay muchos partidos que los árbitros dejan jugar, que me parece bien, pero esta vez no fue así”.
Agudín. “Estuvo bien, con ganas. No es sencillo por la situación pero nos dejó muy conformes”.
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