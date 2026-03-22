El Centro Asturiano abre la semana del Centenario azul con una exposición
N. A.
Semana especial para el Real Oviedo, que este jueves cumple 100 años de vida. Y los días previos estás presididos por varios actos para celebrar una efeméride tan redonda. Ya desde hoy mismo, pues el Centro Asturiano de Oviedo acoge una exposición en homenaje a los 100 años de vida de conjunto carbayón.
La muestra, que echa a andar esta tarde a las 19.30 horas en la Sala Polivalente del edificio Naranco, reúne piezas únicas, historia viva del club y recuerdos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. La exposición está organizada por el Grupo de Filatelia y Coleccionismo del Centro Asturiano de Oviedo y recorre los 100 años de historia del Real Oviedo a través de un sinfín de objetos relacionados con la institución azul.
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