Egipto recluta a Hassan, que podría jugar ante la selección española

En plena pelea por aferrarse a un milagro en forma de racha repentina que deje al Oviedo en Primera División, a Haissem Hassan se le abre ahora otro frente de batalla, muy interesante para su carrera deportiva: la posibilidad de disputar el próximo verano el Mundial con la selección de Egipto que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La ausencia de la gran estrella de la selección, Mo Salah, le abre las puertas del combinado egipcio a Hassan, que podría estrenarse precisamente ante la selección española la semana que viene, aunque antes también la oportunidad de debutar en otro amistoso programado ante Arabia Saudí.

Hassan nació en París, es francés de origen, pero tiene ascendencia tanto de Egipto como de Túnez. Su padre, Yousry, es el que le facilita la ascendencia egipcia, mientras que es su madre, Widad, la que nació en Túnez. La familia emigró a Francia para encontrar oportunidades laborales y allí nacieron tanto el futbolista como su hermana.

Ya antes de la pasada Copa de África, a Hassan se le puso sobre le mesa el interés de Egipto por contar con sus servicios. Entonces, no se vio decidido a dar el paso. "Hablé con Egipto y les dije que no estaría disponible para la Copa África porque priorizo al Oviedo", explicó algunas semanas después en la Cadena Cope. Era un momento, justo antes de abrirse el mercado de invierno, en el que el futuro de Hassan no estaba nada claro. Había propuestas por él, sobre todo del fútbol turco, y el Oviedo le había puesto en el escaparate.

Pero no salió Hassan en esa ventana de fichajes. Y pasó de olvidado por Carrión a pieza importante para Almada. Solo se ha caído del once en las últimas semanas, en una decisión, como también la suplencia de Chaira, que tiene raíz en el seguimiento del Ramadán en las últimas semanas, como reconoció el propio entrenador ante la prensa.

Ahora, después de tres semanas como suplente, a Hassan se le abre una vía al Mundial. Además, el debut podría ser de lo más especial para el extremo, ya que podría darse ante España en el amistoso del martes de la semana que viene en Cornellá, siempre que no cuente con minutos antes, el día 27, en el otro duelo amistoso programado para esta fecha internacional, este contra Arabia Saudí.

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El objetivo a medio plazo es colarse en el Mundial. Egipto está clasificada y encuadrada en el grupo G, en el que se enfrentará a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán, con posibilidades de clasificarse para la fase de eliminatorias.