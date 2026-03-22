¿Es imposible la salvación del Oviedo? Fede Viñas responde: "Era un partido clave..."

Fede Viñas se convirtió en la voz del vestuario del Oviedo una vez que se consumó el 4-2 que aleja de forma notable las opciones de los azules de estar un año más en Primera División. El uruguayo, que anotó desde el punto de penalti, no puso paños calientes a la situación en la que quedan los de Almada.

Cómo está el vestuario. “Mucho dolor se siente porque era un partido clave para nosotros y lamentablemente no pudimos regalar esa victoria que vinimos a buscar. Por momentos no representamos lo que es la institución, el Real Oviedo, ni la magnitud del partido,que para ellos también era muy importante. No supimos estar a la altura”.

Final perdida. “Encontrarse con un gol tempranero en contra ya te cambia el plan de partido, el plan que habíamos trabajado en la semana. Y después es ir a buscarlo porque ya estás en desventaja al poco tiempo y más tarde te cae otro gol y se hace mucho más difícil, más cuesta arriba. Pero al menos sacamos la rebeldía, les fuimos a buscar y logramos el empate. Fuimos con muy buenas sensaciones al descanso y después a los cinco minutos otra vez en desventaja y se hace otra vez todo más difícil.

Charla al descanso. “Nos fuimos con muy buenas sensaciones porque la rebeldía estuvo, es un campo difícil con su gente, el rival se jugaba en el campo cosas importantes también y lo empatamos. La charla iba dirigida a ir hacia adelante, que este partido lo podíamos ganar y otra vez llegamos al segundo tiempo y en desventaja”.

¿Se complica la permanencia? “Claramente sí, porque este era un partido clave. Si sumábamos de tres, ellos bajaban a la última posición y nosotros nos acercábamos un poquito más a los que están delante. Pero solo nos queda seguir, esto es trabajo y no hay misterio. Hay que trabajar y después se verá qué pasará”.

Mensaje a la afición. “Nosotros vamos a dejar todo hasta lo último que tengamos. Si tenemos la posibilidad de seguir peleando, matemáticamente lo vamos a hacer. Y agradecer siempre a la gente porque ellos siempre están en los momentos complicados, además de en los momentos lindos y les agradecemos de corazón todo su apoyo”.