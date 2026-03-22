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Jornada negra para el Real Oviedo: el Femenino, a un paso de Segunda

Las azules caen en El Requexón ante el Betis y podrían descender la próxima jornada

Una imagen del partido.

Una imagen del partido. / Real Oviedo

Oviedo

El Real Oviedo Femenino cayó derrotado por 0-1 ante el Betis en El Requexón y perdió su final por la permanencia en Primera Federación. El equipo dirigido por Andrés Clavijo queda más que tocado en la clasificación, ya que es colista y está a 10 puntos de la salvación cuando solo quedan 4 jornadas, es decir 12 puntos en juego.

El gol del Betis llegó superada la media hora, en una acción desafortunada que permitió a Natalia Montilla recoger el balón y superar por encima a Saray. El descenso puede consumarse la semana que viene con la visita de Osasuna a Asturias.

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