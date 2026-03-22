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El entrenador del Levante, claro sobre lo sucedido en el choque ante el Oviedo: "Pudimos ir ganando cuatro o cinco a cero"

"Tras el empate seguimos trabajando porque había tiempo", indica el técnico del Levante

David Costas habla con Olasagasti. | JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ / FACTORÍA 9

David Costas habla con Olasagasti. | JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ / FACTORÍA 9

Para Luis Castro, entrenador del Levante, el resultado premia la labor de los suyos desde el principio del encuentro. "Pudimos ir ganando 4 o 5-0 en la primera parte y se pusieron 2-2. Un equipo que sufre eso puede morir, pero seguimos trabajando como en la primera mitad. Porque sabíamos que podíamos ganar jugando así", analizó el técnico, que confirmó que Iker Losada, que fue sustituido por un golpe en la cabeza, se encontraba bien al final del choque. Sobre el guion del encuentro, tan retorcido en el primer tiempo, explicó que "con el 2-2 solo pensaba en corregir los errores y en volver a las cosas que estábamos haciendo al principio y que les hacía daño a ellos. Esa era mi concentración. Teníamos tiempo para ganar".

Sobre Carlos Espí, estrella del partido, el entrenador dijo que "no es solo los goles, es lo que ayuda al equipo. Es un futbolista que puede llegar muy lejos porque tiene dos cualidades que le van a ayudar: es humilde y trabaja mucho. Con eso y sus condiciones creo que Espí puede llegar muy lejos".

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