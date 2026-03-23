Fallece el exjugador del Real Oviedo Herrera
El que fuera delantero azul disputó 85 partidos con la camiseta azul en la década de los 80
Carlos López Pérez, más conocido futbolísticamente como Herrera, ha fallecido hoy a los 65 años de edad. Herrera fue futbolista con una amplia trayectoria y que hizo la mayor parte de su carrera en el Real Oviedo, donde llegó a debutar con 19 años y ayudó al conjunto azul durante 6 temporadas, todas ellas en Segunda División, entre 1980 y 1987.
Tras ese ciclo en el Oviedo, con cesiones entre medias en el Racing de Ferrol y en el Siero, el delantero, nacido en Pola de Laviana en 1961, siguió su carrera deportiva en el Alzira, Cultura Leonesa, Granada, Pontevedra, Langreo, Navia y Marino de Luanco. Antes, se había formado en el Luarca juvenil.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro exjugador Juan Carlos López Pérez, ‘Herrera’. Nos sumamos al dolor de su familia y amigos. Nuestro más sentido pésame. DEP”, ha publicado el Real Oviedo en su cuenta de X, antes Twitter.
El conjunto azul es el que marcó la carrera deportiva del atacante: jugó 85 partidos oficiales con el Oviedo y anotó 19 tantos. En los últimos tiempos, se le podía ver en algunos actos de los veteranos, y también participó en el choque de Leyendas de diciembre que reunió a multitud de exjugadores del conjunto carbayón. Su fallecimiento deja una profunda tristeza en todos los que le conocieron y le admiraron como futbolista.
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