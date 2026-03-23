La leyenda, aún más viva; así es la emotiva exposición sobre la vida de Isidro Lángara: "El mejor del mundo en su puesto"

La exposición va más allá de las prendas típicas o fotografías de la época. "Hay muchos objetos inéditos", subraya ya de primeras, Miguel Sanz, responsable del área social del Real Oviedo y maestro de ceremonias, además de impulsor de la muestra, "Lángara, el Señor de los goles", que ayer se inauguró en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo y que ofrece un recorrido por la ilustre carrera del cañonero vasco hasta el próximo 1 de abril. "Es una exposición antológica", proclama César Martín, director de relaciones institucionales del club. El orgullo con todo lo mostrado en la exposición es más que evidente para los directivos del Oviedo. Más aún en una semana tan especial, en la que se celebra el centenario.

A la izquierda, Miguel Sanz muestra objetos a Murguía, Corral y Villaverde. A la derecha, la figura de Lángara. | LUISMA MURIAS

La inauguración contó con un cartel de lujo, encabezado por Gabriela Murguía, directora general del Grupo Pachuca y rectora de la Universidad del Fútbol, esposa de Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo. Ha aterrizado en Asturias para la semana más especial, y junto a ella unos treinta estudiantes de la Universidad del Fútbol de Pachuca, que quieren empaparse de la cultura oviedista. A su lado, Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, que aprovecha la ocasión para tender puentes con la institución azteca, "una universidad hermana", dice para subrayar el vínculo.

Asistentes al acto fotografían objetos de la muestra. | LUISMA MURIAS

Por parte del club azul, también estuvo presente la plana mayor. El presidente, Martín Peláez, como cabeza visible de una delegación de la que también formaban parte los consejeros Manuel Paredes y Fernando Corral, el director general Agustín Lleida, además de los ya citados Sanz y César Martín. La concejala Conchita Méndez representó al Ayuntamiento de Oviedo.

Tras la presentación del rector, Sanz toma la palabra para recordar que el fútbol en Asturias entró a través de la Universidad y en ese enclave se hace el homenaje a Lángara. Subrayó el encargado del área social la ayuda de los descendientes de Lángara, "una generosa cesión" con material inédito. Aprovechó Sanz para ensalzar la figura de Lángara: "Pocos clubes pueden presumir de haber contado con el mejor futbolista del mundo en su puesto. Lángara lo fue. Y no me ciegan los colores: así lo reconoce la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol". "Es un trabajo de meses y hemos intentado que coincidiera con esta semana porque creíamos que le daba un simbolismo especial", cerró César.