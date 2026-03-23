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El mural que decora el Carlos Tartiere ya está terminad: así es su aspecto

El mural que decora el Carlos Tartiere ya está terminado | LUISMA MURIAS

El mural que decora el Carlos Tartiere ya está terminado | LUISMA MURIAS

Con motivo de la semana en la que se celebra el centenario del Real Oviedo, ya se han terminado los trabajos en uno de los laterales del Carlos Tartiere para pintar un mural que dará colorido al estadio desde fuera. La obra, finalizada a comienzos de esta semana se ha llevado a cabo por la empresa europea Global Street Art, "empresa líder en Europa en pintura mural y publicidad pintada a mano, con presencia global y una destacada trayectoria internacional", como anunció el club azul. El mural sobre uno de los fondos, en la imagen adjunta, puede observarse desde la pasarela de acceso al estadio.

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