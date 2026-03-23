El mural que decora el Carlos Tartiere ya está terminad: así es su aspecto
Con motivo de la semana en la que se celebra el centenario del Real Oviedo, ya se han terminado los trabajos en uno de los laterales del Carlos Tartiere para pintar un mural que dará colorido al estadio desde fuera. La obra, finalizada a comienzos de esta semana se ha llevado a cabo por la empresa europea Global Street Art, "empresa líder en Europa en pintura mural y publicidad pintada a mano, con presencia global y una destacada trayectoria internacional", como anunció el club azul. El mural sobre uno de los fondos, en la imagen adjunta, puede observarse desde la pasarela de acceso al estadio.
- La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
- Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
- El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
- Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
- Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas