El Real Oviedo se pronuncia, por medio de César Martín, tras la dolorosa derrota ante el Levante: “Mientras las matemáticas no digan lo contrario...”

César Martín, responsable de relaciones institucionales del Real Oviedo, ejerció hoy junto a Miguel Sanz de maestro de ceremonias en la inauguración de la muestra en honor a Isidro Lángara que se desarrollará toda la semana en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Desde allí, el directivo azul también analizó la situación del club en una semana complicada tras caer ante el Levante.

Lamuestra. “Nos encontramos ante una exposición antológica, con muchos elementos inéditos de Lángara, de un alto valor sentimental y simbólico para todo el oviedismo. Estamos muy agradecidos a la familia de Lángara, que nos los ha cedido. A partir de ahora formarán parte del patrimonio histórico del Real Oviedo. Son elementos que desde hoy son de todos los oviedistas y que ya se pueden disfrutar aquí, en la Universidad, en una exposición que hoy inauguramos. En el futuro formarán parte del Museo del Real Oviedo, en el Carlos Tartiere”.

Valoración del centenario. “Esta exposición es fruto de un largo proceso, de mucho trabajo, y estamos muy contentos. Hemos intentado que coincidiera con esta semana porque creíamos que le daba un simbolismo especial. Es un trabajo de meses, pero, como decía, estamos muy agradecidos a la familia, que en todo momento ha mostrado predisposición y colaboración. Gracias a ellos hoy podemos disfrutar de esto”.

La labor desde la Fundación. “Nuestro trabajo es siempre por y para los oviedistas: para que puedan sentirse orgullosos y conocer la historia. Tiene mucha carga simbólica y sentimental para quienes pudieron ver a Lángara en el campo, pero también para las generaciones jóvenes, para que sepan que jugadores de esa talla mundial, de los mejores en su puesto, formaron parte del Real Oviedo y son parte de nuestra historia y de nuestro escudo”.

La situación tras la última derrota. “No lo vamos a obviar. Es una semana dura, como lo está siendo toda la temporada. Pero es un trabajo previsto desde hace meses dentro de las actividades y tenemos que seguir con la mejor intención y el mejor ánimo. Levantarnos cada día para ofrecer lo mejor. El oviedismo se merece que estemos al 100% o al 200%. Estas actividades no tienen que ver con los resultados del domingo, que es lo que más duele, pero también queremos dejar un legado a los jóvenes y que los mayores se sientan representados. Hoy es una actividad con mucho simbolismo para el oviedismo”.

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Qué hacer ante la crisis. “Dar lo mejor de cada uno cada día. Pensar en cada partido como el más importante. No se puede ir más allá ni hacer cuentas en una situación tan complicada. Lo que toca es ganar partidos, y para eso cada uno tiene que dar su mejor versión y estar preparado. Empezar por el siguiente partido. No hay otra fórmula: trabajar y que los resultados lleguen, pensando en cada jornada. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, hay que dar el 200%, porque este escudo, esta camiseta y nuestra afición lo merecen. No hay mejor manera de honrar el centenario del Real Oviedo que dando todos el máximo”.