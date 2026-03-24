Crónica de una muerte anunciada: análisis de la situación del Oviedo

La derrota del Real Oviedo ante el Levante no solo deja 3 puntos en el camino. Deja la confirmación táctica de una realidad que se viene repitiendo durante toda la temporada: el equipo compite, pero no le alcanza. Y no le alcanza por cuestiones estructurales más que por detalles puntuales.

El Oviedo arrancó con una idea clara: bloque medio, juntas las líneas y minimizar espacios interiores. Pese al mazazo inicial, estuvo ordenado, basculó bien y evitó que el Levante encontrara ventajas por dentro. Sin embargo, ese buen comportamiento defensivo tuvo un peaje demasiado alto: la distancia con la portería rival.

Ofensivamente, el Oviedo volvió a evidenciar sus limitaciones. Le costó progresar, especialmente por dentro. La salida fue demasiado directa, buscando superar líneas sin generar apoyos intermedios. Provocó pérdidas rápidas o ataques poco estructurados, donde los jugadores de arriba quedaban aislados y sin continuidad. Faltó ocupar mejor los intervalos, generar superioridades en zonas interiores y dar sentido a las posesiones.

El partido entró en ese terreno peligroso donde el Oviedo no termina de dominar, pero tampoco sufre en exceso. Un equilibrio frágil. Y ahí es donde el Levante se movió mejor. Con paciencia, empezó a encontrar ventajas en los costados, obligando al Oviedo a correr hacia atrás y a defender más cerca de su área. Cada vez que el bloque se hundía, el equipo perdía capacidad de salida y el partido se jugaba donde quería el rival.

Los goles, más que un accidente, fueron la consecuencia de ese proceso. Cuando un equipo vive tanto tiempo cerca de su portería, las probabilidades de errores puntuales aumentan. Y el Oviedo, una vez más, no tuvo respuesta tras encajar. Le faltaron mecanismos ofensivos claros para cambiar el ritmo del partido: no hubo una presión alta sostenida, ni una ocupación agresiva del área, ni variantes que incomodaran realmente al rival.

Ahí es donde aparece el verdadero problema: la falta de recursos. No es solo una cuestión de ejecución, sino de estructura. El equipo no encuentra caminos alternativos cuando el plan inicial no funciona. No tiene la fluidez para atacar en estático ni la contundencia para aprovechar transiciones. Y en esta categoría, eso marca la diferencia.

Defensivamente, el equipo compite salvo errores puntuales. Tácticamente está trabajado. Pero el fútbol no se decide solo en evitar, sino en proponer. Y ahí el Oviedo se queda corto. Le cuesta someter, generar volumen ofensivo e imponer su idea.

Queda un último resquicio, sí. Pero el margen de mejora a estas alturas es limitado. Y cuando no consigues evolucionar en los aspectos clave durante la temporada, los objetivos se alejan casi de forma inevitable.

No fue solo una derrota. Fue la confirmación de que, hoy por hoy, el equipo no tiene más recorrido del que está mostrando.