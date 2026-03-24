El CTA se inventa una amarilla a Olasagasti para respaldar a Gil Manzano en la acción polémica del Levante-Oviedo

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) emitió hoy su habitual “Tiempo de revisión” en el que analizan las jugadas polémicas del fin de semana y muestran su opinión sobre diversas acciones. Una de las recogidas fue la dura entrada del centrocampista del Levante Olasagasti sobre el extremo azul Thiago Fernández que el colegiado Jesús Gil Manzano dejó en una simple falta, sin amonestación.

La explicación del CTA es sorprendente e incurre en una falsedad. “Un jugador del Levante impacta con los tacos en el tendón de Aquiles sin estar el balón a distancia de ser disputado. La clave está en interpretar si el jugador usa fuerza excesiva o brutalidad o si por el contrario la acción es solo temeraria”, explica Marta Frías, portavoz del CTA en el video que muestra la entrada sobre el extremo del Oviedo. “El árbitro, en el terreno de juego, tiene esta última interpretación, por lo que muestra la tarjeta amarilla”, añade mientras se ve al colegiado enseñando una tarjeta, que en realidad es a Guillermo Almada, entrenador del Oviedo, por protestar la acción.

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El acta del partido publicado por la Federación subraya la falsedad de “Tiempo de revisión”, al no incluir ninguna amonestación a Olasagasti y sí a Almada a los 55 minutos de juego, en el momento en el que se desarrolla la acción. “Al no existir un error claro, obvio y manifiesto, el VAR actúa correctamente, confirmando la decisión del árbitro de campo”, culmina el análisis de la acción el CTA.