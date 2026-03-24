La exposición del Centro Asturiano echa a andar
La Sala Polivalente del edificio Naranco del Centro Asturiano recoge desde ayer una exposición que reúne piezas únicas y recuerdos de la historia del Real Oviedo. La exposición está organizada por el Grupo de Filatelia y Coleccionismo del Centro Asturiano de Oviedo y recorre los 100 años de historia del Real Oviedo.
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