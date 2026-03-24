La pieza más esperada, al descubierto: así es la camiseta del Centenario del Oviedo y este es su precio
Guiño a la tradición en la prenda de conmemora el cumpleaños más especial
El Oviedo ha desvelado uno de los detalles más esperados del centenario, la camiseta que conmemora los 100 años de vida del conjunto carbayón. Con el lema de "del color de mi niñez", en alusión a la letra del himno compuesto por Melendi, la elástica opta por un azul celeste, con un tono mucho más claro que en los últimos tiempos.
La elástica además lleva en el pecho la publicidad de "Central Lechera Asturiana", como sucedía en los años 90, dejando al patrocinador principal de la temporada, Digi, en la espalda. Hasta el logo de Adidas, la marca comercial que la ha elaborado, recupera su versión más clásica. El último de los detalles, de suma importancia, es el escudo, el primero que vistió el conjunto carbayón.
"Esta equipación conmemorativa representa mucho más que un diseño: es el reflejo de una identidad construida generación tras generación", explica el club en su web. "Su tonalidad, cuidadosamente elegida, refuerza ese vínculo con la esencia más pura del Club", añade.
La prenda conmemorativa podrá adquirirse desde mañana en versiones para hombre, mujer, niño e infantil en las tiendas oficiales. El precio es de 99,95€ para adultos y 89,95€ para las tallas infantiles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
- Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
- La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
- Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
- Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas
- Fallece el abogado gijonés Carlos González Valdeón a los 50 años: 'Era muy buena persona