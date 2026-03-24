La pieza más esperada, al descubierto: así es la camiseta del Centenario del Oviedo y este es su precio

El Oviedo ha desvelado uno de los detalles más esperados del centenario, la camiseta que conmemora los 100 años de vida del conjunto carbayón. Con el lema de "del color de mi niñez", en alusión a la letra del himno compuesto por Melendi, la elástica opta por un azul celeste, con un tono mucho más claro que en los últimos tiempos.

La elástica además lleva en el pecho la publicidad de "Central Lechera Asturiana", como sucedía en los años 90, dejando al patrocinador principal de la temporada, Digi, en la espalda. Hasta el logo de Adidas, la marca comercial que la ha elaborado, recupera su versión más clásica. El último de los detalles, de suma importancia, es el escudo, el primero que vistió el conjunto carbayón.

"Esta equipación conmemorativa representa mucho más que un diseño: es el reflejo de una identidad construida generación tras generación", explica el club en su web. "Su tonalidad, cuidadosamente elegida, refuerza ese vínculo con la esencia más pura del Club", añade.

La prenda conmemorativa podrá adquirirse desde mañana en versiones para hombre, mujer, niño e infantil en las tiendas oficiales. El precio es de 99,95€ para adultos y 89,95€ para las tallas infantiles.