Vicente González-Villamil: "El Centenario demuestra que seguimos divididos, defenestramos a jugadores que fueron tremendos; Berto, por ejemplo"

Vicente González-Villamil (Oviedo, 25 de marzo de 1947) puede hablar desde diversos prismas, todos ellos relacionados con el balón, porque su experiencia es amplia: jugador, entrenador, secretario técnico... Ahora lo hace con LA NUEVA ESPAÑA como presidente de los veteranos azules y aprovecha, además de para arrojar algo de luz a la situación, para mostrar su opinión sobre asuntos relacionados con el centenario y la historia de su Oviedo.

¿Cómo ve la voz de la experiencia al Oviedo?

Lo veo bien, a pesar de que la derrota conta el Levante ha sido un mazazo. El comienzo fue normal, luego con Carrión estuvimos mal y ahora, con Almada, mucho mejor. Es una pena que nos queden solo nueve partidos y que no empecemos ahora, porque el equipo está bien. Hay muchos jugadores que han dado un paso adelante, que es lo más importante. Y luego, en esta malísima situación, que somos los últimos, da gusto ver cómo compiten. Hay días que sales y el equipo no está bien, como se vio contra el Levante, pero la mayoría de los partidos el Oviedo pelea como el que más, incluso a veces ha perdido sin merecer perder.

¿Cuál cree que es la clave para conseguir la gesta?

La concentración, la pelea y, sobre todo, no cometer errores. Estamos en una división en la que muchos de ellos no habían jugado; aquí un error se paga carísimo. El nivel es muy altísimo y nos va a costar mucho, sí. ¿Tenemos posibilidades? Todavía las tenemos, pero cada partido que jugamos es una final. Y los jugadores ya lo saben.

¿El resto de veteranos opinan lo mismo?

Buena pregunta. Todo lo que estamos viviendo es un acontecimiento histórico: celebrar un centenario solo ocurre una vez y la casualidad es que estamos en Primera. Por desgracia, muchos compañeros míos y otros anteriores a mí no pueden verlo porque ya no están, y eso es lo que más pena me da. Pero hay que disfrutar, y todavía tenemos posibilidades de salvarnos. El centenario es muy bonito, están haciendo muchas cosas y hay que participar y disfrutar. Porque lo que no podemos es vivir pendientes de que el domingo jugamos. No, no; hay que disfrutar, que estamos en Primera, señores.

Muchos de los veteranos no están, pero otros están vetados.

Siempre lo he dicho y lo mantendré siempre. El fútbol es un trabajo y por un trabajo, se cobra; te tienen que pagar. Y no hay trabajador que no denuncie. En la historia del club han denunciado muchísimos jugadores; lo que pasa es que cobraron y no pasó nada. Pensé que las heridas se iban a cicatrizar con el tiempo, por un lado y por otro. Pero en este centenario estamos viendo que hay una parte que no, y yo creo que eso es malo, porque seguimos divididos. Me gustaría ver a los que protestan si hubiesen sido ellos los que jugaron, o un hijo, o un nieto. Estamos defenestrando a jugadores que fueron tremendos. Porque el papel de Berto, por ejemplo… Era un monstruo tanto dentro como fuera del campo. Jugó casi sin visión por un ojo enfermo, porque era su forma de ser. Y el rendimiento era increíble. Luego tomó una decisión que yo respeto. Puedo compartirla o no, pero la respeto.

¿Qué le parecen el resto de actos del centenario?

Bien. Animo a la gente es que participe, que esto es algo histórico que ocurre una vez. Pero me repito. En el partido de las Leyendas faltó mucha gente: hay muchos futbolistas que han hecho muchísimo por este equipo y no pudieron jugar.

Entonces, ¿todavía se puede remontar la situación?

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Hay que ser realista, pero están peleando. Jugamos bien contra el Atlético de Madrid y perdimos en el último segundo, que es durísimo. Fuimos fuera y conseguimos un empate, incluso pudimos haber ganado. Y llegamos a casa, que todo el mundo tenía sus dudas, hicimos un buen partido contra el Valencia y ganamos. Yo creo que los chicos están peleando a muerte porque creen todavía en la salvación. Y yo estoy convencido de que, aunque no lo consiguiéramos, nosotros seguiremos sintiendo orgullo. Por eso debemos echarles una mano, la gente no sabe lo que es estar en el campo. Cuando te silban mientras juegas, es muy duro. Y no saben la fuerza que te da que te aplaudan. La afición del Tartiere es tremenda cuando aplaude. Nosotros lo decíamos: "Si hoy están metidos, ganamos". Y así era.