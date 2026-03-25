El mensaje optimista del histórico Vili sobre la pelea por la salvación del Real Oviedo: "Aún no estamos descendidos, busquemos lo imposible"

Protagoniza una de las imágenes más icónicas de la historia del Real Oviedo: la del festejo en el ascenso del 88. Pero Evilasio Sánchez (Llanes, 1956) es mucho más que aquella escena, así lo atestiguan los 335 partidos con el conjunto azul y su ayuda más allá del terreno de juego tras una vida ligada al conjunto carbayón. Vili atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la semana más especial, la de su centenario para repasar la actualidad del conjunto de Almada y lo que espera del futuro.

La salvación. ¿Cómo la ve?

Siempre he sido positivo . Me tocó ver tantas cosas en el fútbol que todavía lo veo factible. La pena es que nos van los partidos. Por ejemplo el del Levante. Al descanso con 2-2 pensé que ganábamos fijo. Y nos meten el tercero al poco de volver... No puede ser. Al no estar dentro no sé qué decirte, pero me da que tantas nacionalidades no ayuda a cohesionar las cosas, yo no les veo comunicarse en el campo. Salen y cada uno juega como sabe y como puede. Los hay de calidad pero falta algo siempre. Algo que no nos llega.

¿Hace números?

Con los empates no te da, hay que ganar. Antiguamente con 2 puntos por ganar era más igualado, pero ahora es complicado. Nos enfrentamos a todos los que están con nosotros, así que posibilidades hay. La gente me para mucho cuando salgo a caminar y me pregunta, "¿cómo lo ves, Vili?". La afición está que explota, es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Tantos años en el barro y ahora... Da más rabia si sale mal. Hay que mantener la esperanza, cosas más raras se han visto en el fútbol. Prefiero transmitir una idea de optimismo y de apoyo al equipo. Defiendo la causa.

¿En situaciones así, qué hacer?

Es una caseta muy diferente a mi época y con muchos entrenador en poco tiempo. Desconozco cómo gestiona las cosas este entrenador. Hay algunos que chillan y dan golpes a la mesa, otros son diferentes. Hay que competir hasta el final. Aún no estamos descendidos, busquemos lo imposible. Y si no, hacer las cosas mejor el año que viene.

¿Qué cree que está fallando?

En momentos puntuales suerte, y un goleador. Son muy pocos goles a favor, aunque defendemos algo mejor. Llegamos varias veces, centramos, pero no hay un goleador que las enchufe. Hay que arriesgar, pero con sentido.

¿Qué le falta a la plantilla?

Antes jugábamos con cedidos, te venían del Madrid o del Barça, sabían a lo que venían, te entendías bien. Entendía que había que levantar esto. Ahora no sé muy bien. Hay que sacar el genio, el carácter. Y nosotros a rezar, a seguir animando. ¿Es imposible ganar al Madrid? Pues vamos a intentarlo.

¿Mantendría año que viene bloque o apostaría por muchos cambios?

Pase lo que pase daría una oportunidad a la continuidad. No podemos cambiar todo el rato de futbolistas. Aquí no puede venir cualquiera, hay que hilar muy fino. Mejor un poco de continuidad. Pondría a Santi Cazorla de asesor del entrenador, sea quien sea. No está al cien por ciento porque pesan los años, pero que sea administrador general o lo que sea.

¿Qué le parece el fútbol de ahora?

Muy diferente, muy diferente... El VAR, por ejemplo. No entiendo nada. Tampoco me gusta. Y no soporto las simulaciones que hacen los futbolistas, están jorobando el fútbol. Se quedan llorando en el centro del campo y cuando la recuperan se levantan rápidamente. Eso nunca lo viví como futbolista. Se jugaba fuerte, sin mala intención, pero está cambiando todo.

¿Hay menos respeto en general?

Sí, eso me parece. Me acuerdo de Herrerina, por ejemplo (en referencia a Herrera, exfutbolista azul recién fallecido), cuando jugábamos los partidos de los jueves entre Vetusta y Oviedo. Era muy hábil. Una vez me hizo un caño, y le dije "no me hagas otro". Me lo hizo y le di una patada. Ya no lo intentó más. (Risas), Luego salíamos todos a cenar juntos, no pasaba nada.

Almada.

Intento entender de todos. Como tuve tantos... Cada uno tiene su porqué. Pero más que Almada me gustaría hablar de Paunovic, al le conocí como jugador, con Antic, y me parecía un chaval con mucho carácter. ¿Y ahora como entrenador no se admite su carácter? No sé... Algo se me escapó ahí en su salida.

Parece un centenario un poco amargo.

Normal por la clasificación. Mira, el 24 mayo cumplo 70 años y coincide con el último partido de Liga. Me dijeron de hacer una fiesta con los amigos pero imagínate que la hago y bajamos ese día... No, no. Nada eso. Lo celebraré a nivel familiar, pero fiestorra no. Está la cosa complicada, es normal que la gente esté un poco baja. Después de todo lo que pasamos en los malos años...

A usted le tocó de cerca.

Sí, fueron años complicados. Recuerdo que ibas por Llanes y la gente, los del Sporting, se reía de ti, "mira donde estáis", decías. Se sufrió mucho aquellos años. Ahora es momento de disfrutar cómo estamos. Ah, y de volver a estar todos juntos. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Vicente en su entrevista, sobre la situación con Berto.

¿Qué opina?

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Apoyo cien por ciento lo que dijo Vicente. Es un ejemplo para todos los veteranos. Dice sus verdades y acierta. A Berto le crucificaron. Bueno, lo crucificamos. Yo no di el paso adelante en su día, tenía que haber hecho más. No sé, convencer a los directivos para intentar un acercamiento. Nos dejamos llevar, pero Berto es el jugador que más partidos jugó en la historia del Oviedo y un paisano como la copa de un pino.