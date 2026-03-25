El Real Oviedo, recibido por el Papa con motivo de su centenario: así ha sido el regalo del club azul

Una expedición del Real Oviedo ha sido recibida por el Papa León XIV en el Vaticano, en uno de los actos centrales del club azul con motivo de las celebraciones de su Centenario. Con el presidente Martín Peláez a la cabeza, la expedición carbayona entregó al Papa varios obsequios representativos: la camiseta oficial del centenario, una réplica de la Santina y de la virgen de Guadalupe y un ejemplar del libro conmemorativo “100 años de barro & cielo”, que recoge el legado deportivo, histórico y sentimental del Real Oviedo.

Además del máximo mandatario de Pachuca en Oviedo, la expedición ha estado compuesta por Santi Cazorla y el resto de capitanes y entrenadores del primer equipo masculino y femenino, así como del Real Oviedo Vetusta y del Real Oviedo Genuine. Y junto a ellos miembros del cuerpo institucional y de la Fundación Real Oviedo, patrocinadores y más representantes.

El encuentro, breve, ha servido para que el pontífice conociera a Martín Peláez y Santi Cazorla, que le regalaron sendas camisetas del Real Oviedo: la del centenario presentada ayer y la de la actual temporada. Antes, también recibió León XIV una réplica de la Santina y una de la virgen de Guadalupe.

La expedición salió rumbo al Vaticano el martes y regresará mañana, para estar en el acto del Carlos Tartiere por motivo del cumpleaños, en el que se emitirá el documental de Movistar Plus sobre la historia del club carbayón. Además, la semana reúne más celebraciones y desde el lunes se puede disfrutar en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo de una completa exposición sobre la figura de Isidro Lángara. El acto final del centenario tendrá lugar el sábado, en el Carlos Tartiere y alrededores, con la fiesta de la peñas, la entrega del Trofeo Herrerita y, como colofón, la disputa del choque en el Tartiere entre amigos de Santi Cazorla y amigos de Esteban.

El club ha informado del acto a través de su web.

“El Real Oviedo reforzó su proyección institucional en el año de su centenario con un viaje a la Ciudad del Vaticano, que se desarrolló del 24 al 26 de marzo y culminó con una audiencia oficial con el Santo Padre León XIV. Esta acción formó parte del amplio programa de actividades conmemorativas que el Club está llevando a cabo para celebrar sus cien años de historia.

Durante el encuentro en el Vaticano, la delegación azul entregó al Santo Padre varios obsequios representativos del Club y de su tierra: la camiseta oficial del centenario, una réplica de la Santina —la Virgen de Covadonga, símbolo profundo de Asturias— y un ejemplar del libro conmemorativo 100 años de barro & cielo, que recoge el legado deportivo, histórico y sentimental del Real Oviedo.

La expedición, encabezada por Santi Cazorla, estuvo formada por capitanes y entrenadores del primer equipo masculino y femenino, así como del Real Oviedo Vetusta y del Real Oviedo Genuine, acompañados por miembros del cuerpo institucional y de la Fundación Real Oviedo, patrocinadores y representantes del Club. Este acto puso de relieve la unidad de la entidad y su vocación social y cultural, mostrando al mundo una institución que trasciende el deporte.

El viaje al Vaticano reforzó también la repercusión nacional del centenario del Real Oviedo. Se trató de una acción cargada de simbolismo, que proyectó la historia, los valores y la identidad del Club asturiano en un escenario de relevancia internacional, mientras puso en valor la importancia del legado oviedista dentro de España.

Noticias relacionadas

Más allá de la ceremonia, este acto institucional se convirtió en uno de los hitos más destacados del centenario, demostrando que el Real Oviedo no solo celebra su pasado, sino que también proyecta su influencia y su compromiso cultural y social en el presente y hacia el futuro”.