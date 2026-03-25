Sibo no alcanza los objetivos para renovar con el Oviedo y quedará libre: este puede ser su nuevo destino

A 9 jornadas del final de la competición, al Oviedo no le queda más remedio que mirar, al menos de reojo, al futuro que viene por delante, y de ese camino se aleja Kwasi Sibo, mediocentro indiscutible para Guillermo Almada. El ghanés acaba contrato el próximo 30 de junio, pero tal y como reveló LA NUEVA ESPAÑA el pasado 20 de octubre, tenía asegurada la renovación si alcanzaba 25 partidos de Liga disputando más de 45 minutos, una meta a la que ya no puede llegar en los 9 choques que restan. El futuro del pivote apunta a Arabia Saudí, desde donde ha recibido una más que interesante propuesta en lo económico.

En la presente campaña, y tras atravesar todo tipo de situaciones con los entrenadores, Sibo se ha estabilizado como un futbolista fundamental para Almada. Acumula hasta la fecha 20 encuentros en Liga, 16 de ellos como titular. Para que le cuenten de cara a los objetivos, debe disputar más de 45 minutos, condición que ha cumplido en 15 de ellos (el de Vallecas, sustituido al descanso, no cuenta a efectos de la cláusula), así que con solo 9 choques por disputarse, su renovación ya es imposible.

Así lo dan por hecho en los despachos azules, asumiendo que su salida en junio es más que probable. Para el Oviedo supone un inconveniente, más allá de que pudiera entrar o no en los planes, porque es un futbolista con mercado, como ya se demostró en invierno con el interés de un conjunto de la MLS, y se pierde la posibilidad de sacar rendimiento económico a su salida. Se une además que Sibo cuenta con muchas papeletas para estar con Ghana en el próximo Mundial, e incluso de ser titular con el combinado de su país, con lo que podría salir revalorizado de la cita americana.

Sibo fue una apuesta —arriesgada en su momento— de la dirección deportiva del Oviedo, que cerró al ghanés con algunas semanas de antelación al cierre de la temporada, hace ya 2 veranos. Sibo jugaba en el Amorebieta, que acabó descendiendo, pero el club azul no lo dudó a la hora de firmar a un pivote que entendía que podía darle un salto de calidad físico a la medular carbayona. Tras alternar titularidad y suplencia con Calleja, su mejor versión llegó de la mano de Paunovic: el ghanés fue indiscutible en el último tramo y pieza fundamental en el ascenso a Primera.

El salto de calidad a la máxima categoría le restó protagonismo al comienzo, pero desde la llegada de Almada no ha salido del once inicial de los azules.