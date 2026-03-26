100 años de "resistencia": así fue el acto del Tartiere con motivo del Centenario del Real Oviedo

La reflexión que hace Martín Peláez, el presidente, sirve de ejemplo de lo que significan estos recién estrenados 100 años del Real Oviedo. "¿Qué le puede enseñar este club al resto de equipos? A resistir", responde rápido. El día en el que se alcanzó el siglo de existencia, el club se reunió en uno de los palcos del Carlos Tartiere para ver el documental elaborado por Movistar+ que resume los 100 años en menos de una hora. Y prometieron sus protagonistas seguir resistiendo.

La comitiva del club empezó a llegar a las 18.30 horas al estadio, con la plantilla -los que no están fuera- al completo, encabezados por sus capitanes ya de vuelta de la visita al Vaticano. Como ha sucedido durante toda la semana, al presidente azul, Martín Peláez, le acompañó Gabriela Murguía, directora general del Grupo Pachuca y rectora de la Universidad del Fútbol, esposa de Jesús Martínez. La directiva llegó algo más tarde, después de haber estado presentes en el XIV Congreso Internacional en Ciencias del Deporte.

"Somos expertos en la capacidad de resistencia en las buenas, en las malas y en las regulares. Si estamos unidos este club es capaz de cualquier cosa. De regresar, de volver, de empujar, e incluso de hacer milagros", indicó Peláez a su llegada al estadio.

Dani Calvo, uno de los capitanes, fue el encargado de hablar en nombre de la plantilla. "Tenemos un compromiso máximo con el club, a pesar de que nos haya salido mal algún partido. La imagen ha mejorado y vamos a seguir dándolo todo en el campo", prometió el zaguero azul.

Peláez aprovechó su intervención para excusar la ausencia de Jesús Martínez, máximo accionista de la entidad como presidente del Grupo Pachuca. "Tiene muchísimas cuestiones pendientes en México. Está con la venta del Club León, por el problema de la multipropiedad. Él estaría encantado de estar aquí, pero no ha podido ser. Está la doctora Gaby (Murguía), y venimos de inaugurar el Congreso de Medicina del Deporte. La implicación de Jesús con el Oviedo ha sido plena desde el día uno y lo sigue siendo", expuso el presidente.

La periodista Noemí de Miguel dirigió un acto que, con toda la intención, se inició a las 19.26. Tras una breve introducción, se emitió el documental de Movistar+. Además de los representantes de la plantilla, empleados y futbolistas, estaban invitados algunos de los participantes en el documental, como el expresidente Eugenio Prieto y el exfutbolista Evilasio Sánchez, "Vili".

Al finalizar el video, coronado con aplausos, se inició el turno de una mesa redonda en la que participaron el exjugador Carlos Muñoz, el embajador del club Sid Lowe y el capitán Santi Cazorla.

"He estado a punto de que se me cayeran las lágrimas", confesó Cazorla; "es un club diferente, también los de fuera se quedan enganchados. Y es por nuestra gente, por eso debemos darles alegrías".

Para Carlos Muñoz, "el Oviedo es un sentimiento. Mira el ejemplo de Cazorla, cómo ha vuelto. Yo no tuve la fortuna de retirarme en este equipo pero el sentimiento te queda. Es algo especial". "Los niños, de 8 o 14 años han podido ver a su equipo en Primera por fin. Hay que intentarlo y seguir sufriendo. Y si bajamos, ojalá no, seguiremos peleando", añadió Carlos.

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