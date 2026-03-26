Los once onces que se hicieron leyenda en el Real Oviedo: del debut en 1926 al ultimo ascenso

El recorrido de cien años de historia del Oviedo, de alegrías y tristezas, de más motivos de orgullo que triunfos rotundos, también está adornado por jugadores de época. Futbolistas que mostraron en Oviedo su mejor nivel. Óscar Álvarez fue el primer ídolo, Lángara fue el que tocó el firmamento internacional. Los delanteros siempre funcionaron, ahí los Herrerita, Echeverría, Marianín, Carlos… Hay más de un preferido por cada época, y razones subjetivas que no atienden a números. Los que vieron a Sánchez Lage dicen que ninguno como él. Los hijos del barro sueñan con goles de Cervero aunque fueran en el fútbol amateur. Como elaborar un once ideal es una idea con enormes riesgos, repasaremos algunos de los equipos con más poso en la centenaria historia oviedista.

Todo empieza en 1926, cómo no. El día del estreno de la que sería, pocos lo sospecharían por entonces, una magnífica historia. El 1 de mayo el Oviedo jugó por primera vez, en el campo de Vetusta, en Fonzaneldi, con el Arenas de Guecho. Perdieron los azules 2-6 ante el oficio del conjunto vasco, pero dejó el choque un once para la historia: Óscar; Comas, Trucha; Justo, Mieres, Obdulio; Tiesu, Emilio, Avilesu, Barril y Pepín. Al día siguiente, en la revancha, los azules ganaron 2-1.

El ascenso del 33 dio paso a la etapa más dorada en la historia azul, la de la llegada de la "Delantera Eléctrica". Y la historia en la máxima categoría no pudo empezar mejor para los azules: goleada 7-3 frente al Barça. Los héroes de la goleada: Óscar, Mugarra, Sión II, Caliche, Chus, Sirio, Emilín, Herrerita, Gallart, Casuco y Lángara.

Como es imposible explicar el Oviedo sin su competencia regional contra el Sporting, hay que incluir una formación que haya triunfado en un derbi. Ninguno lo hizo tanto como el que en febrero de 1956 se impuso por 0-6 en El Molinón. Jugaron Pita, Alvarito, Facio, Toni Cuervo, Aloy, Alsúa II, Cuervo, Toni, Falín, Castro y Lalo.

Los primeros años fueron gloriosos y los 60 retomaron, aunque de forma fugaz, parte de ese brillo. En la 62/63, el Oviedo fue tercero, solo por detrás de Madrid y Atlético. El once tipo de esa temporada fue el formando por Alarcia, Datzira, Cuervo, Marigil, Paquito, Iguarán, José Luis, Sánchez Lage, José María, Girón y João Jorge.

En el 85, un título nacional, aunque aplicado solo a Segunda: la Copa de la Liga. Lo conquistó el Oviedo ante el Atlético Madrileño con este equipo: Viti, Vili, Herrero, Juanito, Arias, García-Barrero, Blanco, Berto, Eizmendi, Herrera y Hevia.

En los 80 y 90, la época más longeva del Oviedo en Primera: trece años seguidos. Todo se inició gracias al equipo que conquistó Mallorca en la promoción el 4 de junio del 88 (Zubeldia, Murúa, Luis Manuel, Gorriarán, Sañudo, Bango, Tomás, Berto, Juliá, Hicks y Carlos), se asentó luego con canteranos e internacionales y tocó techo con la participación europea, aunque cayera contra el Génova el 3 de octubre del 91 (Viti, Rivas, Sañudo, Jerkan, Gorriarán, Zúñiga, Elcacho, Bango, Berto, Lacatus y Carlos).

Cambio de campo y la mala racha

Las cosas se empezaron a torcer al mudarse al nuevo Tartiere. Nadie lo esperaba en su estreno, 17 de septiembre de 2000, un 2-2 ante Las Palmas, con Esteban, Keita, Onopko, Boris, Danjou, Martinovic, Tomic, Ania, Amieva, Oli y Losada.

Llegó después la caída, y no se puede obviar en este repaso el once de los tiempos más duros, el que se enfrentó al Mosconia el 31 de agosto de 2003. Rafa Ponzo, Aláez, Merino, Paul, Manu, Killy, Granada, Luismi, Armando, Jon Carrera y Recamán fueron los elegidos por Rivas.

Se alargó más de la cuenta aquel periodo gris en lo deportivo. Cádiz, 31 de mayo de 2015, dio paso al regreso al fútbol profesional: Esteban; Nacho López, Vila, David Fernández, Bautista; Generelo, Erice; Susaeta, Font, Valle y Linares.

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El último equipo histórico es el más reciente, el que el pasado 21 de junio dio la gran alegría esperada por generaciones, la del ascenso más anhelado. Con Paunovic a los mandos, el once que derrotó al Mirandés fue el formado por Aarón; Vidal, Costas, Calvo, Rahim; Sibo, Colombatto; Hassan, Cazorla, Chaira; Fede Viñas. Aunque la principal imagen fue protagonizada por un suplente: Portillo.