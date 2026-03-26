Felicitaciones al Oviedo desde todos los ámbitos, también el político
El cumpleaños 100 del Real Oviedo fue motivo de múltiples reacciones en las redes sociales. Los mensajes de felicitación se multiplicaron durante todo el día. Adrián Barbón, presidente del Principado, fue uno de los primeros en hacerlo. "Mi felicitación, como Presidente del Principado de Asturias, a todos los hombres y mujeres que, durante cien años, han mantenido viva la llama del Real Oviedo. ¡Feliz primer centenario!", publicó. A ellos se unió la Federación Asturiana de Fútbol: "Enhorabuena por estos 100 primeros años de vida, un ejemplo de pasión, amor por los colores y una resiliencia a prueba de todo...". En Primera, el Celta también tuvo el detalle: "Feliz Centenario. Todo un placer coincidir en vuestro regreso a La Liga. ¡Nos vemos en unas semanas en Abanca Balaídos!". Espanyol y Getafe hicieron lo propio. Clubes de otras categorías como el Valladolid, el Burgos y el Recre se sumaron. También lanzaron sus felicitaciones desde otros deportes. El Alimerka Oviedo Baloncesto no faltó a la cita: "Una misma pasión. ¡Feliz centenario!". El Oviedo Rugby fue claro: "Felicidades al Real Oviedo por esos 100 años de historia siendo uno de los clubes representantes de la ciudad de Oviedo y exhibiendo el Orgullo, el Valor y la Garra por toda Asturias y toda España", publicó el equipo. Y el Lobas Oviedo: "¡Felicidades, 100 años representando brillantemente a nuestra ciudad".
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