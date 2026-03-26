La historia del escudo del Real Oviedo a través de sus 100 años de historia: los matices de un símbolo que perdura

Hay símbolos que cambian de forma, de color o de trazo, pero no de significado. Así le ocurre al escudo del Real Oviedo, que a lo largo de sus cien años de vida ha ido sufriendo numerosas modificaciones hasta la actualidad. Fue el pintor local Eugenio Tamayo el encargado de diseñarlo, aunque, curiosamente, el emblema carbayón durante los primeros días tras su fundación no fue el escudo creado por el pintor, sino el de la propia ciudad, que tuvo mucha influencia en el que ha mantenido el Oviedo hasta ahora.

Tamayo se inspiró en él y utilizó como referencia varios elementos que a día de hoy siguen siendo la esencia del escudo carbayón. La pieza central es La Cruz de los Ángeles, que en el emblema inicial aparecía con el disco central y los brazos algo sobredimensionados. También el color "azul Oviedo", además de un balón de fútbol para diferenciarlo de la insignia de la ciudad. El club carbayón se fundó el 26 de marzo de 1926, pero esperó unas semanas antes de tener su escudo oficialmente. La junta directiva de aquel entonces solicitó formalmente la concesión del título real a favor del todavía Oviedo FC -los dos equipos fusionados, el Real Stadium Club Ovetense y Real Club Deportivo de Oviedo, la tenían- y sería aceptada el 14 de mayo, por lo que el escudo inicial aparece rematado con la corona certificativa.

Este elemento fue uno de los motivos principales por los que el escudo del Oviedo sufrió numerosas alteraciones. En su mayoría por criterios estilísticos, aunque la política también influyó. Como consecuencia del estallido de la Segunda República, la primera medida que tomaron muchos clubes que tenían la corona monárquica fue retirarla en 1931. Meses más tarde, algunos como el Oviedo decidieron incluir una corona mural por motivos estéticos, que se mantuvo hasta el comienzo de la Guerra Civil.

Evolución del escudo del Real Oviedo / LNE

Una vez finalizado el conflicto se recupera la corona monárquica, acercándose más al escudo primitivo. Con el paso de los años, España fue dejando atrás una época muy conflictiva en lo político, social y económico y, a su vez, el escudo azul entró en una fase de pocos cambios a partir de mediados de los años 50, momento en el que se generalizan las iniciales R.O. Aún así, seguía habiendo mucho descontrol, puesto que cada responsable de la reproducción del escudo lo hacía a su manera. En una misma temporada, el sello del club podía ser distinto al que aparecía en la camiseta o al que plasmaba la imprenta en cada entrada. No había la identidad corporativa que existe hoy en día y se tradujo en infinitud de emblemas, en los que también variaban las proporciones y otros elementos.

A partir de los 2000 se encargó una reforma de la imagen muy similar a lo que conocemos hoy en día, aunque hubo polémica por la desaparición de las siglas R.O, que regresaron tan solo tres años después, en 2003.

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La última modificación se produjo en el 2013, en la que se llevan a cabo unos ligeros ajustes en la imagen corporativa. Entre ellas, utilizar para las iniciales RO la misma tipografía con la que se reproduce el nombre comercial. Un emblema más sofisticado y acorde a la idea global de la marca, con el que el Oviedo consiguió el ascenso a Primera División 24 años después.