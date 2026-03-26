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El Oviedo calienta motores para recibir en casa al Sevilla: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para vivir el partido en directo

El choque se juega en el Tartiere el domingo 5 de abril a las 18.30 horas

Aficionados del Real Oviedo

Aficionados del Real Oviedo

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Sevilla el próximo domingo 5 de abril a las 18.30 horas. 

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!

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