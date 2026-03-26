El Oviedo ya habla de plazos para empezar a construir la nueva ciudad deportiva: "Si va todo bien, en tres o cuatro meses..."
Peláez refrenda a Almada y abre la opción de cambios en el organigrama
Al margen de las reflexiones más a largo plazo, de lo que se salía de la agenda de un día tan diferente, el presidente Martín Peláez se sometió a las preguntas de la prensa sobre la actualidad del conjunto carbayón. En su intervención, el mexicano confirmó sus intenciones ya mostradas en la entrevista de ayer a LA NUEVA ESPAÑA en las que apostaba por Guillermo Almada como entrenador para la próxima temporada. "Estamos muy contentos con él", afirmó sin dudar.
Sobre el entrenador, Peláez comentó que "la idea que tenemos es su continuidad la temporada que viene. A lo mejor en resultados, en números, no es el rendimiento que deseábamos pero viendo el rendimiento del equipo y sobre todo la intensidad y la propuesta futbolística del entrenador este Oviedo nos gusta".
Además, Peláez deja otra vez la puerta abierta a cambios dirigidos a ampliar la dirección deportiva, un problema ya tratado por Agustín Lleida y Roberto Suárez, director general y director deportivo, en su última intervención ante los medios. "Vamos a aplicar algunos matices, debemos reforzar la dirección deportiva", indicó el dirigente azteca.
Otro tema de actualidad, más en un día como ayer cuando el Ayuntamiento de Siero dio el último paso para que se empiece a construir la ciudad deportiva en La Belga, se dirige a la futura casa de la cantera. Peláez, que ensalzó el papel de Ángel García, Cepi, en todas las gestiones, fue claro con los tiempos: " Yo calculo que si las cosas siguen yendo por el buen camino, que podamos empezar las obras en la nueva ciudad deportiva en tres o cuatro meses".
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