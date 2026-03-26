El Oviedo sopla sus velas: estas son las actividades en el día de su Centenario
3.000 fuegos artificiales dan el pistoletazo de salida a un día que condensará su celebración en el Carlos Tartiere.
3.000 fuegos artificiales dieron el pistoletazo de salida para el día más especial para el oviedismo, aquel en el que el Real Oviedo se vuelve centenario. Está el club azul de cumpleaños redondo y hoy seguirán los festejos en el Carlos Tartiere, donde Movistar celebra la emisión de su documental sobre la historia azul, además de una mesa redonda en la que participará, entre otros, Santi Cazorla, capitán del equipo.
Todo empezó a medianoche, con una sorpresa en el cielo de Oviedo. Desde 25 puntos estratégicos de la ciudad se lanzaron los fuegos artificiales al cielo de la capital del Principado. La medida ha sido impulsada por sus propios aficionados, en otro claro ejemplo de la importancia que tienen los seguidores en todos los momentos de la historia carbayona. En esta ocasión fue el Fondo Norte el que encabezó la idea más original de las que se ha visto en los últimos meses de festejos progresivos.
Esta iniciativa surge con la idea de hacer algo distinto por el centenario azul y ha sido sufragada en su totalidad por el grupo de animación, que ha gastado unos 3.000 euros y movilizado a cerca de 100 personas para realizar los miles de disparos.
Durante el día se esperan más actividades. La asociación Les Sacaveres rendirán tributo al día desde la calle Gil de Jaz a las 19.00 horas. La iniciativa “Ruta Azul” se inaugura con la instalación de las primeras placas en lo que supondrá un recorrido histórico por la ciudad. Será la familia Tartiere la encargada de descubrir el “Kilómetro cero” de la ruta ideada por los aficionados.
A la misma hora y en el Carlos Tartiere, Movistar celebra con el Oviedo la emisión de su documental, estrenado el pasado lunes, con un acto en el que se espera a la plano mayor del club, además de los futbolistas. La celebración incluye una mesa redonda en la que participará el capitán Cazorla.
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