El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado

El Barça B valora quedarse con Joaquín Delgado. El delantero, cedido por el Vetusta en enero hasta final de temporada, ha cuajado un rendimiento que ha llamado la atención de la dirección deportiva azulgrana, que estudia negociar una rebaja en la opción de compra fijada en torno a los cuatro millones de euros para hacerse con sus servicios de forma definitiva. El club catalán, que ya ha informado de sus intenciones al cuadro carbayón, descarta abonar la cláusula en su totalidad, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. En operaciones similares, la cifra final ha acabado rondando la mitad de lo estipulado inicialmente, por lo que la negociación, si llega a producirse, partiría de ese marco: unos dos millones de euros. Aunque claro, este montante es una estimación por movimientos pasados. Por el momento, no hay nada en firme.

Desde su llegada al Johan Cruyff en enero, Delgado ha anotado cinco goles. El impacto ha sido inmediato y la dirección deportiva azulgrana ha trasladado internamente una valoración muy positiva de su rendimiento. La intención del club pasa por explorar la posibilidad de rebajar esa opción de compra, aunque por el momento no se han tomado decisiones definitivas, tal y como informó Sport ayer, periódico del mismo grupo editorial que esta cabecera. La temporada entra ahora en su fase decisiva y el Barça prefiere esperar antes de mover ficha. Si Delgado mantiene el nivel en el tramo final, la negociación con el Oviedo será prácticamente inevitable, y los azules, ante una oferta millonaria, tendrían que estar muy seguros del rendimiento del ariete de Utrera para no aceptar la venta por un futbolista que nunca ha pasado de Segunda Federación.

El entorno del jugador, por su parte, no vería con malos ojos una continuidad en Barcelona. La proyección que puede ofrecer un club de ese tamaño es un argumento de peso para su carrera. Ahora, todo dependerá, en cualquier caso, de cómo acabe el curso y de si el delantero sigue sumando tantos.

El Oviedo, mientras tanto, mantiene la calma. El club azul no tiene intención de mover ficha por ahora y esperará a que termine la temporada para evaluar la situación con perspectiva, una vez que se abra el mercado de verano, tal y como ha podido saber este periódico. Los azules esperarán para conocer los planes deportivos de cara a la siguiente campaña con Almada al mando, pero no cierra la puerta a negociar si llega una oferta. Sin embargo, parte de una premisa clara: por el momento, Delgado está reservado para el primer equipo la próxima campaña, sea en Primera División o en Segunda. La cláusula de cuatro millones se fijó precisamente con ese objetivo, con una cifra lo suficientemente alta como para disuadir una venta y garantizar el regreso del delantero.

Que el Barça esté dispuesto a negociar una rebaja complica ese escenario. Y la pregunta que tendrá que responder el Oviedo es si la cifra que los culers ofrezcan compensa desprenderse de un jugador al que tenía reservado un papel en el primer equipo. No es una decisión sencilla para un club en plena lucha por la permanencia en Primera División. Por ello, el Oviedo esperará a final de temporada para evaluar sus planes.

La historia de Joaquín Delgado es la de alguien que llegó al Vetusta hace apenas dos temporadas desde el Utrera. En su primera temporada con el filial azul marcó 23 goles y fue pieza clave en el ascenso de Tercera a Segunda Federación. Esta campaña, antes de que el mercado de invierno lo sacase de Oviedo, llevaba 14 tantos en 17 partidos. Era el pichichi de su grupo.

Si finalmente el Barça consuma la operación, sería una venta histórica para el Oviedo: el mayor ingreso por un jugador llegado directamente del fútbol no profesional, un delantero que aterrizó en Asturias desde el Utrera hace dos temporadas y que nunca ha pisado el fútbol profesional. Una cifra así, por alguien que nunca ha pasado de Segunda Federación, no tiene precedentes en la historia reciente del club.