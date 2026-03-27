Cincuenta oviedistas con el Papa y una foto "con orgullo": la intrahistoria de la visita al Vaticano

No es un viaje que se repite. Una expedición de cincuenta personas vinculadas al Oviedo (casi todas) completó el pasado miércoles una audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano, el acto institucional de mayor calado del centenario azul. Jugadores, directivos, familiares y representantes del club aterrizaron en Roma, el mismo miércoles, a las 8 de la mañana, en el Aeropuerto de Fiumicino, con dos camisetas azules en el equipaje y cien años de historia que contar. No hubo mucho tiempo para hacerlo.

La delegación contó con la presencia del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que ejerció de anfitrión ante el Pontífice y le puso en contexto sobre quién es el Real Oviedo y qué significa este centenario para la entidad azul. Junto a él, el presidente del conjunto carbayón, Martín Peláez, acompañado de su mujer, Erika Samperio, y sus tres hijos, Daniela, Martín y María José.. Con ellos, el capitán Dani Calvo, Santi Cazorla, el periodista británico Sid Lowe, embajador azul y la periodista Noemí de Miguel, entre otras figuras ligadas más directa o indirectamente al Oviedo. El protocolo de seguridad del Vaticano fue el que fue: estricto, sin excepciones. No hubo conversación larga ni posibilidad de sentarse a charlar con el Santo Padre. Lo que quedó registrado fue lo que recogieron los vídeos de los canales oficiales del club y los medios presentes: el saludo personal de León XIV y la fotografía conjunta. Martín Peláez y Cazorla entregaron al Pontífice las dos camisetas del club –la del centenario y la de la temporada actual, ambas con su nombre–, una réplica de la Santina, una imagen de la Virgen de Guadalupe y un ejemplar del libro "100 años de barro & cielo". No hubo tiempo para más. La guardia suiza es estricta.

Sanz Montes, que tuvo acceso al Papa antes de que se incorporara el resto del grupo, aseguró ayer en Onda Cero que "el Papa es muy amable en la distancia corta, especialmente cordial", señaló el arzobispo. "Estuve con él primero hablando unas cosillas y luego todo el grupo. Fue extraordinario. El Oviedo llegó con un grupo de 50 personas y estuvieron en un lugar muy privilegiado. Pudieron saludar personalmente al Papa y se pudieron tomar unas fotografías que luciremos con mucho orgullo".

Martín Peláez reconoció que la situación le superó en el primer instante. "A la hora de verlo enfrente, la verdad es que se queda uno sin palabras", dijo el presidente, que sí tuvo claro, en cuanto las recuperó, qué pedirle al Sumo Pontífice. "Mucha salud para todos y, obviamente, la salvación". Peláez completó el cuadro con un mensaje para toda la afición. "Lo más importante, aparte del fútbol, es estar sanos, estar unidos. Lo que ha traído al oviedismo a cumplir estos cien años siempre ha sido la unión de todas las partes y eso es lo que nos tiene que mantener fuertes".

Dani Calvo, uno de los capitanes del cuadro azul, lo vivió como algo directamente inimaginable hace unos meses. "Nunca me imaginaba estar con el Papa. Gracias al club me lo han permitido cumplir", dijo el capitán, que también apuntó al sello del Grupo Pachuca en este tipo de iniciativas. "Tienen mucha fe y creen mucho en estas cosas".

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El encuentro fue breve, como impone el protocolo vaticano, pero suficiente para que los cincuenta expedicionarios oviedistas pudieran decir que estuvieron ante el Papa León XIV en el año del centenario del club. Poco más se puede pedir. Bueno, sí, un pequeño detalle: permanecer en Primera. Y si no, que no haya que esperar otros 24 años para hacerlo.